Pai de Miley Cyrus se divorcia 7 meses depois, alegando “comportamentos inadequados”

Menos de um ano depois de se casar em outubro de 2023, Billy Ray Cyrus, a estrela do country de 62 anos, pediu o divórcio da cantora Firerose, cujo nome real é Johanna Rose Hodges. O pedido foi feito em Nashville em 22 de maio, de acordo com documentos obtidos pela PEOPLE. Nos documentos judiciais, são citadas diferenças irreconciliáveis e comportamento inadequado como razões para o divórcio, e Cyrus também está buscando uma anulação por fraude. No momento da publicação, nem Cyrus nem Firerose, de 37 anos, se seguem no Instagram.

Cyrus e Firerose foram amigos por anos antes de começarem a escrever músicas juntos durante a pandemia de COVID-19. Eles iniciaram seu relacionamento romântico em 2022 e ficaram noivos no mesmo ano, antes de se casarem em outubro de 2023. "O 10/10/23 sempre será o lindo e alegre dia em que nossas almas se uniram em santo matrimônio", escreveram em uma publicação conjunta no Instagram. "Foi a celebração de amor mais perfeita e etérea que poderíamos ter imaginado".

Pai de Miley Cyrus se divorcia 7 meses depois de se casar, alegando “comportamentos inapropriados”

O casal colaborou em quatro músicas: ‘New Day’, ‘Time’, ‘Plans’ e ‘After the Storm’. No lançamento desta última música em março, eles falaram com a PEOPLE sobre seu significado esperançoso, com Cyrus descrevendo ‘After the Storm’ como “poderosa e oportuna”. Firerose expressou naquele momento: “Só pela graça de Deus sobrevivi às minhas noites mais escuras. Há tanta verdade nessas letras e meu propósito é ajudar os outros a encontrar força em suas horas mais difíceis”.

Billy Ray Cyrus e Firerose (Instagram)

Em agosto de 2023, o casal interpretou ‘Plans’ no Good Morning America e discutiram sobre seu relacionamento. “Somos como... uma combinação perfeita,” disse Cyrus. “Sou um cantor e compositor canhoto de Flatwoods, Kentucky, e ela é uma musicista treinada em orquestra...” Firerose acrescentou: “Tem sido um turbilhão lindo e estou muito grata por poder viver meus sonhos todos os dias com o amor da minha vida”.

Billy Ray Cyrus e Firerose (Instagram)

Em fevereiro, Cyrus celebrou o aniversário de Firerose com uma postagem carinhosa no Instagram, chamando-a de “o lindo amor da minha vida” e compartilhando um vídeo fofo deles posando em frente a um celeiro. Firerose comemorou seu sexto mês de casados em abril compartilhando fotos do casamento no Instagram e escrevendo: “Há 6 meses me casei com esse homem. A vida nem sempre é fácil... mas com certeza ajuda quando seu marido também é seu melhor amigo. Obrigada, Senhor!”.