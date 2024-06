Miley Cyrus confessou que herdou o narcisismo de seu pai Billy Ray

Miley Cyrus recentemente admitiu que “herdou o narcisismo” de seu pai, Billy Ray Cyrus, em meio a crescentes tensões familiares. Em sua aparição no programa ‘My Next Guest Needs No Introduction’ de David Letterman, que estreou na Netflix nesta quarta-feira, a cantora de ‘Flowers’ falou abertamente sobre os traços compartilhados com seu pai.

A cantora de 31 anos não só mencionou as características narcisistas que compartilha com Billy Ray, mas também destacou as qualidades positivas de seu pai. “Ele sempre teve uma conexão com a natureza e com a realidade, mesmo no auge de sua fama,” comentou Miley. Ela reconheceu que seu pai, de 62 anos, teve uma infância muito difícil. “Eu tive uma infância cheia de amor, comida e um lar bonito, algo que meu pai não teve,” explicou.

Miley Cyrus abriu as portas de sua intimidade familiar em uma nova entrevista

Miley também falou sobre a infância amorosa de sua mãe, Tish Cyrus, em comparação com a de Billy Ray. “Honestamente, minha mãe é minha heroína,” disse, destacando que foi Tish, de 57 anos, quem realmente a criou. Ainda assim, expressou sua gratidão ao pai por sua orientação na indústria musical. “Meu pai me deu uma espécie de mapa do que se deve e não se deve fazer. Ele tem sido um guia em ambos os aspectos,” expressou.

