Jerry West, a lenda que inspirou o logo da NBA, morre aos 86 anos

O mundo do basquetebol está de luto, após o falecimento de Jerome Alan West, mais conhecido como Jerry West, uma lenda que inspirou o logo da NBA.

Foram os Los Angeles Clippers, franquia na qual ele atuava como executivo, que divulgaram a triste notícia da morte do ex-jogador aos 86 anos de idade.

Quem foi Jerry West?

Durante sua carreira como jogador de basquete, West vestiu apenas a camisa do Los Angeles Lakers de 1960 a 1974, levando a equipe a nove finais da NBA e conquistando o título em 1972 contra o New York Knicks.

Apesar disso, o impacto do jogador foi tão grande que ele foi incluído no Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial em 1980. Além disso, seu icônico número 44 foi aposentado pelos Lakers.

Além disso, ele foi nomeado MVP das Finais da NBA em 1969, apesar de não ter ganhado o campeonato. Ele também conquistou a medalha de ouro com os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Roma 1960.

Como executivo, Jerry West se juntou ao Los Lakers na década de 80 e foi fundamental na chegada de Kobe Bryant, que mais tarde se tornaria uma lenda da equipe.

De que ele morreu?

Por enquanto, as causas de sua morte são desconhecidas, mas Os Clippers revelaram que ele faleceu pacificamente enquanto estava acompanhado de sua esposa.

“Jerry West, a personificação da excelência no basquetebol e amigo de todos que o conheceram, faleceu pacificamente esta manhã aos 86 anos de idade. Sua esposa, Karen, estava ao seu lado”, informou a equipe.