BTS vai aparecer no filme ‘Meu Malvado Favorito 4′

O dia 13 de junho de 2024 foi o décimo primeiro aniversário do grupo de k-pop, BTS, composto por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook, o que marca o FESTA, com dezenas de surpresas para os ARMY, como são conhecidos os seus fãs, ao longo deste mês.

BTS fez sua estreia em 13 de junho de 2013 com o single ou simples ‘No More Dream’ do seu primeiro material discográfico ‘2 Cool 4 Skool’, posteriormente lançaram ‘O!RUL8,2?’ e a trilogia foi completada com ‘Skool Luv Affair’, lançado em 2014.

BTS aparecerá no filme ‘Meu Malvado Favorito 4′

Durante o mês de junho, é celebrado o FESTA 2024 e os ARMYs de todo o mundo começaram a notar vários pôsteres e anúncios promocionais nos quais se pode ler a legenda ‘BTS DM4′, que faz referência ao BTS e ‘Despicable Me 4′ (Meu Malvado Favorito 4).

Abaixo desses anúncios, pode-se ler o seguinte, “Despicable Me 4 ⓒ 2024 Universal City Studios LLC. BTS ⓒ BIGHIT MUSIC E HYBE. Todos os direitos reservados”, compartilhado pelo portal Koreaboo, confirmando assim uma colaboração entre BTS e o filme ‘Meu Malvado Favorito 4′.

Sem esquecer que no trailer oficial do filme ‘Despicable Me 4′ (Meu Malvado Favorito 4), é possível ver o personagem Poppy Prescott com várias coisas do BTS em seu quarto, confirmando que ele é um ARMY ou fã do grupo de k-pop.

O BTS poderá lançar uma música para o filme 'Meu Malvado Favorito 4'

É importante notar que, de acordo com vários rumores, BTS estaria participando da trilha sonora ou banda sonora oficial do filme animado e ARMY assegura que seria uma colaboração com Pharrell Williams, já que em 2022, RM e Pharrell Williams deram uma entrevista para a Rolling Stone onde confirmaram uma colaboração.