Ariana Grande falou sobre os abusos na Nickelodeon

Ariana Grande falou pela primeira vez sobre abusos sexuais a menores de idade na Nickelodeon, destacando a importância de considerar o acompanhamento e terapia para crianças e adolescentes no meio artístico.

Não foi senão três meses depois do documentário 'Quiet on Set' (no qual várias estrelas testemunharam terem sido vítimas de abuso infantil neste canal) que a atriz e cantora se pronunciou sobre o assunto.

Um dos artistas que afirmou ter sofrido abuso na Nickelodeon foi Drake Bell, que apontou o produtor Brian Peck. Outro produtor acusado é Dan Schneider.

Grande protagonizou 'Victorious' na Nickelodeon entre 2010 e 2013. Ela começou no programa aos 14 anos.

O Quien publicou que a cantora falou sobre o assunto em uma entrevista concedida ao podcast ‘Podcrushed’. Ela não se referiu diretamente ao documentário, mas admitiu que existem atores infantis ‘sobreviventes’.

Ariana Grande: "Estou chateada"

Ariana Grande referiu-se a cenas sexualizadas e embora não tenha descrito acontecimentos desse tipo com ela, confessou que atualmente se inquieta ao pensar em algumas cenas. “Ao lembrar de alguns dos vídeos, penso: ‘Caramba, sério? Droga...’ Acho que estou chateada, sim”, lembrou, para depois admitir que ainda está “processando” sua experiência com a comédia adolescente por coisas que teve que dizer e fazer.

Ela classificou as histórias de seus ex-colegas atores como “devastadoras” e destacou que a presença de terapeutas deveria ser “obrigatória” nos programas de televisão infantis.

Ariana Grande disse: ‘Se alguém quiser fazer isso, seja música ou qualquer coisa com esse nível de exposição, deveria haver no contrato algo sobre a obrigação de fazer terapia duas ou três vezes por semana ou algo assim.”

Ele destacou que “acredito que é necessário tornar o ambiente mais seguro se as crianças forem atuar, e acho que deveria haver terapeutas... Acredito que os pais deveriam ser autorizados a estar onde quisessem, e não apenas nos sets das crianças”, declarou.