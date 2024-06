5 fotos de Victor Alli, o ator de John Stirling em ‘Bridgerton’: mostram seu grande charme

O ator Victor Alli está mais uma vez conquistando os corações das audiências de dezenas de países ao redor do mundo, graças à sua atuação na segunda parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’.

Apesar de não ser o protagonista, o talentoso galã se destaca em cada uma de suas aparições na produção repleta de drama e romance no papel do reservado John Stirling, o conde de Kilmartin.

No entanto, o intérprete britânico não só cativa com seu trabalho na série baseada nos romances de Julia Quinn, mas também na vida real com um carisma e charme completamente naturais.

Fotos de Victor Alli, o ator de John Stirling em ‘Bridgerton’ que conquista

Por isso, a seguir, compilamos cinco fotos de Victor Alli publicadas em seu perfil no Instagram que mostram que ele é um homem encantador, juntamente com alguns dados sobre ele que talvez você não conhecesse.

Descobriu sua vocação pela atuação na infância

Assim como muitos atores famosos, Victor Alli descobriu sua paixão pela atuação durante a infância. No entanto, a forma como isso aconteceu em seu caso foi bastante particular.

“Eu era uma criança bastante travessa na escola e sempre era castigado,” contou a Oliver Spencer. “Até que um dia, a professora que supervisionava a detenção também dirigia uma peça de teatro e o ator principal não apareceu”.

“Então ela me entregou o roteiro e me disse que eu deveria assumir a responsabilidade, iniciando assim a jornada pelo caminho da atuação”, acrescentou. Mais tarde, em sua juventude, Alli entrou na Real Academia de Arte Dramática, uma escola da qual se formou em 2019.

Desde então, ele tem sido imparável como ator, com aparições em filmes aclamados como ‘Belfast’ (2021) e ‘Morte no Nilo’ (2022). ‘Bridgerton’ é o seu projeto mais ambicioso até agora.

Amy Adams é uma das suas atrizes favoritas

Um dos marcos na carreira de Alli foi sua estreia no West End em ‘The Glass Menagerie’. Sua atuação na peça o impulsionou e permitiu que ele contracenasse com uma de suas ídolas: Amy Adams.

Na verdade, ao ser questionado sobre do que se sentiu mais orgulhoso em sua carreira até agora, o ator respondeu sem hesitar a Olive Spencer: “Chegar a atuar ao lado de uma das minhas atrizes favoritas, Amy Adams, em ‘The Glass Menagerie’”.

Além disso, foi durante este ponto de sua trajetória que surgiu a oportunidade de se juntar ao elenco da bem-sucedida série ‘Bridgerton’ como o amado marido da encantadora Francesca Bridgerton.

Ele tem lutado com a síndrome do impostor

Em uma entrevista à Tatler, Victor compartilhou as maneiras como conseguiu manter os pés no chão enquanto aguardava o lançamento da terceira temporada da produção da Netflix.

O intérprete contou que ter lutado contra a síndrome do impostor durante seus estudos na escola de atuação o ajudou a passar por ‘processos’ para lidar com a grandiosidade do espetáculo.

“Tudo faz parte do trabalho. Eu amo o trabalho, o trabalho sempre vem em primeiro lugar, isso é primordial. Toda a atenção, os elogios ou o que quer que seja, são subprodutos do trabalho”, disse.

"Se você sempre se concentra no trabalho, se preocupa menos com as coisas que os agentes e publicitários cuidam. Eu só me concentro no que faço e no que gosto: a paixão pela atuação", concluiu.

