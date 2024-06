“Que baixa autoestima”: Shakira faz uma nova crítica a Piqué e é criticada por culpá-lo de tudo

(Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Shakira continua faturando como nunca após o amargo episódio que teve que viver devido à infidelidade de Gerard Piqué com Clara Chía Martí, situação que a fez retornar com diferentes sucessos musicais.

A colombiana também tem se destacado no mundo da moda ao protagonizar várias capas de revistas e aparecer em diferentes eventos importantes.

No entanto, a traição que ela sofreu continua sendo um tema sobre o qual costuma falar nas diferentes entrevistas que concedeu como parte de sua cura. Embora não tenha hesitado em contar sua verdade, as críticas não faltaram por continuar mostrando seu ‘sofrimento’ e agora um novo detalhe tem causado indignação.

Shakira revela o que recuperou após a separação com Piqué, mas é criticada

Foram 12 anos que Shakira viveu ao lado de Gerard Piqué em Barcelona, Espanha, e fruto de sua relação nasceram seus filhos: Milan e Sasha, então a artista se acostumou a levar uma vida na Europa e até aprendeu a falar catalão.

No meio das mudanças que ocorreram em sua vida após se mudar com o ex-jogador de futebol e se tornar mãe, Shakira se afastou de sua carreira musical e também foi perdendo seu sotaque ao estar cercada de catalães, então agora que deixou esse país, ela afirma ter recuperado seu sotaque caribenho.

"Meu sotaque voltou, graças a Deus. Recuperei meu estilo. E recuperei minha sensualidade", contou à revista Rolling Stone.

Embora muitos tenham elogiado o fato dela voltar às suas raízes, houve quem a criticasse por mudar de sotaque a cada parceiro que arranja, pois lembraram que ela fez o mesmo quando estava namorando o argentino Antonio de la Rúa, naquela época, ela falava com palavras argentinas.

"Esta mulher tem tão pouca autoestima que mudava de sotaque a cada marido, apenas para se sentir mais próxima deles", "Apenas pessoas sem essência perdem seus sotaques", "Também culpa do Piqué?", "Agora Piqué é culpado por tudo, ridículo", "Também aconteceu quando estava em um relacionamento com de La Rua, era mais argentina do que o Che !!! Faz parte de sua personalidade", comentaram alguns internautas.

A intérprete também aproveitou para contar o quão difícil foi para ela sua separação, chegando a descrever a dor como a mais intensa que já teve que enfrentar.

“A dor que senti foi provavelmente a maior que já experimentei em toda a minha vida, e em algumas ocasiões me impediu de funcionar”, disse.