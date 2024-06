Netflix: o impressionante filme que dura 2 horas e tem o final mais angustiante da história

Netflix tem em seu catálogo filmes de grandes diretores de cinema que marcaram uma era na indústria do entretenimento, incluindo Frank Dorobant e decidiram adicionar à lista de streaming uma produção de 2007. Trata-se de “O Nevoeiro”, chamada em alguns países de “Sobrenatural”.

O Nevoeiro é baseado em um livro de Stephen King e a história se passa em uma pequena cidade que é atingida por uma tempestade severa que causa vários estragos em seu caminho. No dia seguinte, David (Thomas Jane) vai ao povoado com seu filho para fazer compras e observam como uma estranho nevoeiro começa a chegar ao local.

O que eles e o resto do povo vão entender em breve é que esse nevoeiro não é natural. Pelo contrário, é algo muito estranho que abriga algumas criaturas muito perigosas. Essa situação vai dividir os sobreviventes, que terão que tomar medidas importantes para seguir em frente e se salvar.

Enquanto fazem compras num supermercado, após uma noite com ventos fortes que afetaram muitas casas, um grupo de indivíduos se encontra preso numa situação incomum: a loja está cercada por uma espessO Nevoeiro que parece esconder criaturas misteriosas e terríveis. Apesar das evidências de que ninguém sobrevive ao atravessar a área protegida, as disputas entre o grupo e a necessidade de obter remédios para alguns os obrigam a sair...”, é a trama do filme.

O terror não é o que torna o filme interessante.

O portal Espinof destaca que ‘O Nevoeiro’ é um filme de terror brilhante, mas onde o foco não é o monstro, o aspecto/faceta fantástica (na verdade, é seu ponto fraco, com efeitos digitais um pouco fracos). O principal e o que torna o filme grandioso é o olhar duro, sem concessões, para o lado mais temível e estúpido do ser humano.

Pode ser que te assuste de vez em quando, mas o que Darabont pretende é fazer com que, repetidamente, você fique grudado na tela, com o coração acelerado e os dedos cravados na poltrona. E ele consegue.

Portanto, não se esqueça de colocá-lo na sua lista pessoal para se deliciar com este clássico no fim de semana.