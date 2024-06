Khloé Kardashian foi criticada por permitir que sua filha trabalhe aos 6 anos: “é exploração”

Fruto de seu relacionamento com Tristan Thompson, há 6 anos chegou à vida de Khloé Kardashian sua primeira filha, chamada True, que se tornou o centro de seu mundo. A família cresceu em 2022 com a chegada do segundo filho do ex-casal, através de uma barriga de aluguel.

No entanto, tem sido a primogênita quem teve maior exposição pública e agora muito mais do que a socialite decidiu que ela estrearia com seu primeiro trabalho, algo que tem causado rejeição entre os internautas nas redes sociais.

Khloé Kardashian (Instagram)

Qual é o primeiro trabalho da filha de Khloé Kardashian?

De acordo com People en Español, apontam que a filha de Khloé Kardashian é o novo rosto da Zip N’ Bear, uma marca de pijamas.

Isto foi anunciado através de uma colaboração no Instagram, que mostrou a emoção da pequena por ser o rosto de um pijama que ela adora e brincar com o adorável ursinho Little Zip.

“A True está tão animada por ser o novo rosto da Zip N’ Bear. Ela adora esses pijamas e está ainda mais animada pelo fato de que o ursinho Little Zip, a quem pode abraçar, também tem pijamas combinando”, disse a estrela do reality show.

“A minha Tutu parece tão bonita”, acrescentou, mostrando todo o seu orgulho materno pelos passos que sua pequena está dando no mundo do modelismo tão jovem.

"Era necessário ou é apenas um capricho da mãe?"; "Como se a família estivesse sem dinheiro..."; "Deixem as crianças serem crianças"; "As crianças não deveriam estar trabalhando"; "Outro nepo baby"; "Isso também pode ser considerado exploração"; foram parte dos comentários na internet.

Por enquanto, Khloé Kardashian não se manifestou sobre a polêmica do novo trabalho de sua filha.