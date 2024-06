A série estilo Hannah Montana que tem cativado a atenção dos assinantes na Netflix

Uma nova produção chegou à plataforma Netflix para cativar o público jovem com uma série que lembra a icônica série do Disney Channel, Hanna Montana, por seu toque fresco e divertido.

Com base no romance para jovens adultos de 2013 escrito por Holly Smale, chegou à plataforma Geek Girl, uma série que retrata a história de Harriet Manners, uma jovem que luta para encontrar sua voz e seu lugar em um mundo que frequentemente parece grande demais para sua tranquilidade.

"A sinopse fornecida pela plataforma é: "Harriet, uma adolescente desajeitada, esforça-se para se encaixar, mas é descoberta por um agente de modelos londrino e aprende que algumas pessoas são feitas para se destacar."

Sobre o que se trata Geek Girl, a nova série que está fazendo sucesso na Netflix?

No dia 30 de maio, chegou à plataforma vermelha esta série de produção britânico-canadense estrelada por Emily Carey, atriz que ganhou grande reconhecimento no ano passado ao interpretar a jovem Alicent Hightower no prelúdio de Game of Thrones, A Casa do Dragão.

À primeira vista, Geek Girl pode parecer apenas mais uma série juvenil semelhante às que compõem o restante catálogo de conteúdo que a Netflix acumulou nos últimos anos. No entanto, à medida que a história avança, ela se torna uma proposta que, embora utilize algumas fórmulas conhecidas, consegue tecer uma narrativa autêntica e única em torno de sua protagonista.

Desde o início, a série sugere que a protagonista tem características neurodivergentes, mas nunca lhe atribui um rótulo específico. Isso faz com que a produção tenha uma abordagem inovadora e fresca, o que também é significativo porque normaliza a neurodiversidade sem reduzi-la a um único traço definidor. Harriet é uma pessoa comum e complexa, com suas próprias inseguranças e forças, que simplesmente experimenta o mundo de uma maneira ligeiramente diferente.

O romance em que se baseia foi lançado em 2013 e, na sua chegada, foi premiado com o Prêmio Waterstones de Melhor Livro Infantil em 2014, bem como o Leeds Book Award.