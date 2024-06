Traumas de Game Of Thrones: showrunner de A Casa do Dragão diz ter medo do fim da série

A Casa do Dragão

O showrunner de ‘A Casa do Dragão’, Ryan Condal, revelou ter receios sobre como dar um encerramento adequado à série derivada de ‘Game of Thrones’.

Embora ainda não esteja pensando no final, ele reconhece que encerrar a série será o mais difícil. Condal explicou em uma entrevista com o RadioTimes:

“Nesse momento, muitos anos depois, todo mundo terá sua própria ideia de como o programa deveria ser. E você não pode satisfazer todas essas ideias tão específicas. Não pode dar a eles o que querem. É preciso dar a eles o que precisam”.

Seguiu: “E esse é o nosso desafio como adaptadores, e, sabe, estou disposto a assumi-lo - mas sim, é... isso ronda no fundo da minha mente, com certeza”.

Também afirmou que o objetivo não é pôr fim à história dos Targaryen, mas sim encontrar um lugar para fechar o pano neste momento específico.

Ele explicou que, embora a história continue no universo de ‘Game of Thrones’, é importante fornecer uma conclusão satisfatória para a história dramática que está sendo contada em ‘A Casa do Dragão’.

A equipe de produção está trabalhando para encontrar um desfecho que permita aos espectadores sentir que o tempo continua avançando a partir dali.

Processo de escrita e produção

A segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ trouxe alguma clareza para Condal em termos de onde e quando ele quer terminar a série.

Embora não revele detalhes sobre a quantidade de episódios ou temporadas restantes, assegura que têm todo o material necessário, já que se baseiam no livro escrito por George R.R. Martin. A clareza no processo criativo permite ter uma visão mais clara do encerramento da série.

Por outro lado, Ryan reconheceu que cada temporada apresenta seus próprios desafios. Na primeira temporada, o objetivo era criar algo que pudesse se sustentar por si só e que os espectadores apreciassem após o sucesso de ‘Game of Thrones’.

Agora, segundo ele, o desafio é elevar a fasquia e superar as expectativas estabelecidas. Como resultado dessas declarações, os fãs têm grandes expectativas para a segunda entrega.