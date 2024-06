Todos os recordes que Cristiano Ronaldo poderia quebrar na Eurocopa

(Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo é considerado um dos jogadores mais importantes na história do futebol profissional. Seu legado será difícil de igualar, já que sua carreira como atleta é impressionante, sendo o atacante com mais gols na história do futebol.

ANÚNCIO

Cristiano Ronaldo pode quebrar vários recordes na Euro 2024

Mas a ambição do português continua em alta, uma vez que irá competir em mais uma Euro, alcançando assim seis participações consecutivas.

Cristiano fez parte das edições de 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, mas agora também participará da de 2024, com 39 anos.

Ao disputar o torneio, a estrela portuguesa chegará à sua sexta participação, somando assim mais uma participação, deixando para trás o que foi feito por Iker Casillas.

Assim, Ronaldo se tornará o único jogador de futebol a ter seis participações na Euro.

Mas não é o único recorde que pode alcançar, pois há uma lista que poderia superar com o decorrer da competição.

Se chegasse à Final e conquistasse o título, ele acrescentaria mais dois desafios, tornando-se o único jogador de futebol a disputar três lutas pelo troféu.

ANÚNCIO

CR7 irá jogar sua sexta Eurocopa

Se conseguir levantar a taça, ele se juntaria a 13 jogadores que já conquistaram o título da Euro duas vezes.

Outra conquista que poderia alcançar é se tornar o jogador mais velho a participar do torneio. Esse recorde é detido por Lothar Matthäus, que jogou com 39 anos e 91 dias.

Por último, se conseguir marcar um gol, ele será o jogador de futebol mais velho a fazê-lo, superando o que Ivica Vasic fez na edição de 2008, com 38 anos.