O dia em que Letizia protagonizou sua maior polêmica e deixou o rei Felipe sem palavras

Embora pareça muito recente a notável rejeição que muitos espanhóis têm a Letizia Ortiz, a verdade é que a antiga jornalista nunca foi bem recebida precisamente de braços abertos pelo povo, devido à sua origem plebeia sempre causou críticas sobre seu relacionamento com o então herdeiro do trono espanhol.

Letizia viveu sua pior polêmica na televisão nacional

Em 2014, ano em que Felipe de Borbón e Letizia ascenderam ao trono, a aceitação da agora soberana não chegava a 50%, conforme revela uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa Sigma Dos e publicada pelo EL MUNDO.

Letizia de Borbón e o rei Felipe VI comemoraram 20 anos de casamento em maio

Além de sua origem plebeia e da falta de sangue azul nas veias de Letizia, momentos como o famoso episódio "Deixe-me terminar" representam um ponto muito importante para entender a polêmica que sempre existiu em torno da figura da antiga apresentadora de notícias do Telediario da TVE.

O imaginário coletivo da Espanha não esquece o 6 de novembro de 2003, o dia em que o então príncipe das Astúrias pediu a mão de Letizia em casamento.

A soberana espanhola nunca foi muito querida pelos cidadãos espanhóis

O ato romântico, ao qual Letizia compareceu com um elegante vestido branco, ocorreu no Palácio da Zarzuela, sendo um momento histórico para a coroa. Além de ser uma efeméride que coincidia com o Dia de Todos os Santos, a TVE decidiu interromper a programação para ler um comunicado emitido pela casa real informando sobre o compromisso do herdeiro ao trono, conforme relatado no site Vanidades.

Letizia deixou Felipe sem palavras diante de milhares de pessoas

Após o importante anúncio, Felipe e Letizia apareceram na tela em uma espécie de coletiva de imprensa: "Está claro que a partir de agora e de forma progressiva vou me integrar nesta nova vida com as responsabilidades que ela traz e com o apoio e carinho de..."

Foi aí que entraram em jogo essas duas palavras que ficaram para sempre na história da Espanha: "deixe-me terminar", disse Letizia Ortiz espontaneamente depois que Felipe interrompeu seu discurso.

O fato de uma mulher divorciada, plebeia e progressista não permitir que o príncipe falasse, o que foi ainda mais desrespeitoso em televisão nacional, gerou grande indignação no reino.