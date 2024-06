Leonor tem inveja de Sofia? Veja aqui o detalhe secreto que complica a família real espanhola

Sofía é um dos grandes mistérios que restam na monarquia espanhola. A grande desconhecida. Felipe é o superado, Letizia é rotulada como a infiel, Leonor é sóbria, fria e calculista. Por outro lado, praticamente não se sabe nada sobre Sofía.

Sofía já não é mais a pequena menina da monarquia espanhola

No dia 29 de abril passado, a mais nova do clã completou 17 anos de idade, uma idade simbólica, pois já não é mais uma criança, não aceita ser uma adolescente e inicia sua contagem regressiva para se tornar uma adulta. Ela o faz no melhor momento possível: longe do palácio e prestes a terminar o primeiro ano do ensino médio no País de Gales e presidir seu primeiro ato oficial.

O papel da infanta Sofia é muito complicado, não pode ser livre como as infantas Elena e Cristina, nunca chamadas a reinar, mas tem que permanecer na espera se acaso acontecer com ela. Leonor tem que brilhar e Sofia deve aceitar o papel de segunda, um papel ingrato como o de Harry da Inglaterra, a prova de que ser o suplente pode levar à frustração e renúncia.

O Palácio de Zarzuela estaria cometendo um erro com Sofia que pode custar caro: deixá-la sempre à sombra de Leonor. Ou seja, Sofia tem apenas um ano a menos que a princesa de Astúrias, mas não é princesa, não preside eventos, não recebe o mesmo tratamento e quando se destaca por algo, como sua altura, diminuem a alltura de seus sapatos para não deixar Leonor como uma mulher baixa.

Leonor inveja a altura de Sofia

Sobre a sua vida sentimental, não se sabe nada. Aos 17 anos de idade, ela já sabe, mas a prudência aconselha que ainda não torne público nenhum dos seus relacionamentos. O tempo dirá. A única coisa que tem certeza é a sua altura e um físico mais robusto do que Leonor, que a inveja por ser tão alta, de acordo com as informações do site El Nacional.

Leonor, de 18 anos, mede 1,63 metros e Sofia, com seus 17 anos, “supera os 1,70 metros”. Sofia é realmente alta, muito mais do que sua mãe e a herdeira do trono espanhol.