JLo e Jennifer Garner comparecem no mesmo evento: dizem que uma estava ‘elegante’ e a outra ‘comum’

Jennifer López e Jennifer Garner não são apenas grandes atrizes, também são lindas, ícones da moda e excelentes mães.

No entanto, são constantemente comparadas e criticadas porque JLo se casou com Ben Affleck, que é ex de Jennifer Garner e pai de seus filhos, mas elas sempre demonstraram que se dão muito bem.

Na verdade, elas estiveram juntas em lugares e eventos por causa de seus filhos, como aconteceu recentemente em uma celebração onde se encontraram.

JLo e Jennifer Garner comparecem ao mesmo evento, uma é elogiada pelo seu visual e a outra é ‘destruída’

Jennifer López e Jennifer Garner compareceram à formatura do filho da atriz com Ben Affleck, Samuel, e embora ambas estivessem lindas com seus visuais, foram comparadas.

Uma foi elogiada pelo seu visual, enquanto a outra foi criticada e até chamada de ‘sem classe’ devido à sua roupa.

JLo compareceu com um mini vestido branco, de mangas compridas, decote redondo e detalhes na parte inferior do vestido, e completou o look com stilettos, uma bolsa pequena, óculos e o cabelo preso num coque baixo, e por este visual ela recebeu muitos elogios e afirmaram que ela estava muito elegante como sempre.

Por sua vez, Jennifer Garner usou um vestido longo em tom azul escuro, com saia larga, decote leve e alças grossas, e complementou este visual com um chapéu marrom e cabelo solto e levemente bagunçado, sendo criticada por isso.

“A classe vs o comum”, “JLo sempre arrasa com seu visual, mas Jennifer Garner, que horror, o que significa esse chapéu”, “não entendi o chapéu da Jenn Garner”, “por favor JLo, dê aulas de moda para a ex do seu marido”, “JLo parece uma deusa mas não parece feliz, ao contrário de Jennifer Garner que está super feliz e transmite boas vibrações, mesmo que mal vestida hahaha”, foram algumas das reações nas redes sociais.