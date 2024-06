Charles III implora para Harry parar de expor a Família Real

De acordo com um especialista em monarquia, o rei Charles III teria pedido diretamente a seu filho, o príncipe Harry, que parasse de revelar detalhes pessoais sobre a vida privada da Família Real britânica.

ANÚNCIO

Em 2020, Harry e sua esposa Meghan Markle renunciaram às suas funções reais e se estabeleceram em Montecito, Califórnia, onde vivem com seus dois filhos, Archie e Lilibet Diana.

Apesar de buscarem privacidade após deixarem a realeza, eles se envolveram em vários projetos que expuseram a Família Real, incluindo uma entrevista com Oprah Winfrey, um documentário para a Netflix e o livro de memórias de Harry, “O Que Sobra”.

Segundo Tom Quinn, comentarista real, Harry foi solicitado diretamente por seu pai a não escrever ou dizer publicamente mais nada sobre a família, ou seu irmão, que pudesse causar problemas. Quinn acrescentou que “quando um rei pede algo, haverá consequências se não obedecer”.

Harry tem reclamado do tratamento recebido por sua família ao longo dos anos, e espera por um pedido de desculpas. No entanto, ele não percebe que reclamar publicamente só agrava a situação, cortando cada vez mais os laços com seu passado.

No livro “O Que Sobra”, o Duque de Sussex também expressa seus sentimentos sobre a rainha Camilla, que começou a se relacionar com Charles III enquanto ele ainda era casado com a princesa Diana.

Harry rotula Camilla como “perigosa” e “a vilã”, acusando-a de vazar histórias sobre a Família Real para a mídia para manter sua imagem e aumentar sua popularidade. Ele comparou conhecer Camilla a uma “injeção”, dizendo que “com os olhos fechados, você nem sentirá”.

ANÚNCIO

Essas revelações deixaram Camilla magoada, segundo um amigo próximo, conforme relatado pelo NY Post. As alegações de Harry também causaram um impacto profundo na Família Real, especialmente em Charles III. Além disso, o rei não está satisfeito com sua relação atual com os filhos de Harry, segundo outra reportagem.

Harry e Meghan continuam a ser figuras polêmicas tanto na mídia quanto na Família Real, e o pedido de Charles III para que Harry pare de divulgar segredos parece ser uma tentativa de conter a onda de revelações públicas que têm gerado controvérsias e tensões familiares.

Fonte: Aventuras na História