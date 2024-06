Cansou-se da exposição: professor de jiu-jitsu se afasta do relacionamento com Gisele Bündchen

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Gisele Bündchen, uma das modelos mais famosas do mundo, no Met Gala de 2023 em Nova York

O ‘Roast Tom Brady’ da Netflix, um show ao vivo difícil de explicar no qual o melhor jogador da história da NFL foi alvo de piadas grosseiras, muitas delas relacionadas à sexualidade, infidelidade, sua ex-esposa Gisele Bündchen e seu relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, teve consequências familiares graves. Mas uma delas foi muito inesperada: o afastamento da top model brasileira de seu parceiro atual.

De acordo com o InTouch Weekly, a “exposição foi demais” para Valente, que, de acordo com o que é descrito no artigo, “não está acostumado com toda a atenção que recebe”.

Quais foram as ‘piadas’ no ‘Roast’ de Tom Brady?

O show da Netflix que foi transmitido ao vivo no Forum de Los Angeles foi apresentado pelo ator Kevin Hart, que logo nos primeiros minutos disse a Tom Brady que “você é um dos quarterbacks mais inteligentes da história, e como não percebeu o karateca (referindo-se a Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu)? Oito aulas de karatê por dia e (Gisele) ainda é faixa branca. Todo mundo percebeu”. Tudo isso acompanhado de insinuações sexuais.

Vários dos que subiram ao palco criticaram Brady por supostamente ter sido infiel à sua ex-esposa e pelo divórcio anunciado em 2022.

Por exemplo, Drew Bledsoe, a estrela que os Patriots tinham e que perdeu a titularidade para Brady depois de uma lesão, disse "vivi algumas coisas que você nunca terá: a primeira seleção no Draft e um 28º aniversário de casamento...".

Por que Valente parou de ver Bündchen?

O professor de jiu-jitsu, brasileiro assim como Gisele Bündchen, foi visto várias vezes na mansão que a modelo brasileira tem em Bal Harbour, no norte de Miami e quase em frente a Indian Creek, onde é a atual casa de Tom Brady. O objetivo de Bündchen e Brady é viver perto de seus filhos, Benjamin e Vivian.

No entanto, desde o final de abril que Valente não é visto na casa de Gisele, levantando especulações de que o relacionamento está rompido ou ‘em pausa’.

A modelo culparia Tom Brady por esse afastamento, já que, ao fazer o ‘Roast’, ele chamou toda a atenção para Valente como o culpado pelo divórcio com o jogador e o transformou em parte dos rumores.

Numa entrevista especial ao Hulu há alguns meses, Bündchen deu a entender que não estava sozinha, embora não tenha reconhecido se Valente era seu novo parceiro, e negou categoricamente ter sido infiel a Tom Brady.