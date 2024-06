As primeiras críticas da quarta temporada de ‘The Boys’ a classificam como a mais obscura até agora

Após dois anos de espera, finalmente estreou a quarta temporada de ‘The Boys’, a sangrenta série de super-heróis que critica o governo dos Estados Unidos e sua cultura capitalista e altamente militarizada.

Esta produção, baseada nas histórias em quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, não se conteve em mostrar cenas altamente violentas e cheias de sangue, além de outros conteúdos quase explícitos nas três primeiras temporadas.

Neste sentido, é difícil imaginar como esta nova temporada pode ser ainda mais sombria do que as anteriores, mas a crítica provavelmente se refere às semelhanças que apresenta com a vida real, apesar de ser uma produção quase de ficção científica.

‘The Boys’ mantém seu tom irreverente e deixa o público ansioso pela sua temporada final

A quarta temporada de ‘The Boys’ estava um pouco complicada, pois além de continuar a trama pendente da terceira temporada, também precisava conectar os fios com o spin-off ‘Gen-V’.

No entanto, tudo indica que a série da Amazon Prime Video conseguiu superar o desafio, pois no Rotten Tomatoes obteve uma classificação de 82% de aprovação, que, embora seja alta, ainda fica um pouco abaixo dos 85% que a primeira obteve.

A Variety classificou a quarta temporada de ‘The Boys’ como a mais sombria até agora, já que os paralelos com a realidade estão se tornando cada vez mais evidentes, mas isso não significa que tenham deixado de lado sua irreverência ao mostrar imagens sangrentas ou cenas bizarras.

Outros portais têm destacado o trabalho de Eric Kripke, pois, apesar das impressionantes cenas que ele realizou nesta produção e em ‘Gen-V’, ele não perdeu a capacidade de surpreender o público.