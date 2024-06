Amigos de Ben Affleck temem que ele recaia no alcoolismo em meio aos rumores de separação de JLo

As preocupações sobre a sobriedade de Ben Affleck estão aumentando no meio de rumores sobre seu possível divórcio de Jennifer Lopez. De acordo com fontes próximas, o ator, que lidou com alcoolismo e vício em jogos por décadas, pode estar voltando a beber devido à “tristeza aguda” que sente pela situação de seu casamento.

Amigos do ator compartilharam suas preocupações exclusivamente com o DailyMail.com, afirmando que Affleck, de 51 anos, está “em risco” de recair em seu vício ou que já retomou o consumo de álcool.

Ben Affleck tem lutado contra o alcoolismo nas últimas décadas

Uma fonte disse: "Eu ouvi que ele está bebendo. Está cheio de demônios, é uma pessoa realmente problemática". Outra acrescentou: "Eu o vi com os olhos vidrados e isso preocupa a todos". Os representantes de Affleck não fizeram comentários a respeito. Além disso, foi revelado que a mãe de J.Lo, Guadalupe Rodríguez, inicialmente uma das maiores defensoras do renascimento do romance "Bennifer" em 2022, agora virou contra Affleck. Também se diz que Benny Medina, o empresário da cantora, "despreza abertamente" o ator.

No último domingo à noite, Affleck e López foram vistos na mansão de US$60 milhões que costumavam compartilhar. Eles passaram quatro horas na casa, que agora supostamente está à venda, em uma reunião privada. Depois que Affleck se mudou para um aluguel de US$100 mil por mês em Brentwood em maio, J.Lo cancelou toda a sua turnê de verão em uma aparente tentativa de salvar o casamento. No entanto, múltiplas fontes agora dizem que o divórcio é “iminente”.

Affleck afirmou que parou de beber pela primeira vez em 1997, dizendo: “Eu simplesmente queria parar. Comecei a me arrepender de algumas coisas que fazia quando estava bêbado. É engraçado estar fora de controle, mas depois é como, ‘Acho que magoei os sentimentos daquela pessoa’, ‘Fiz papel de bobo’ ou ‘Não queria beijar aquela garota’. Eu praticamente não tenho inibições, então é perigoso para mim”. Ele buscou tratamento para alcoolismo em 2001 e passou por reabilitação novamente em 2017 e 2018. No ano seguinte, houve um retrocesso quando foi fotografado saindo de uma festa de Halloween embriagado.