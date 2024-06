A atriz de Bridgerton é elogiada após sua reação a uma pergunta sobre sua nudez na série

Isso lhe rendeu centenas de elogios de seus fãs, que afirmaram nas redes sociais: "Ótima resposta, uma pena que não vemos a reação de Luke hahaha", "Brilhante! Próxima pergunta!", "Comportamento do ícone", "Ela é perfeita. Adoro seu personagem no programa" e "Ela é tão autêntica nisso".

Num programa australiano no início do ano, a estrela irlandesa falou sobre esta terceira temporada: "Esta temporada é muito romântica. É divertido finalmente desenvolver a história. Os fãs esperaram muito tempo para ver como sua história de amigos para amantes se desenrola".

Sobre as cenas mais picantes, que ela mesma aconselha não assistir com a avó, ela declarou em uma publicação do portal Goss.ie: "As cenas de sexo foram uma das coisas que mais aproveitei. Luke e eu tivemos uma grande participação no que fizemos e em como foi visto. Felizmente, tínhamos esse conforto físico um com o outro, então acabou sendo algo realmente lindo".

E acrescentou: “Simplesmente me senti como o maior ‘vai se ferrar’ em todas as conversas sobre meu corpo. Foi incrivelmente empoderador. Depois de ter visto essas cenas, estou muito orgulhosa delas”.

