Uma nova crise se aproximando? Sindicato dos Trabalhadores de Hollywood poderá entrar em greve

No ano passado, uma greve do Sindicato de Roteiristas à qual mais tarde se juntou o Sindicato de Atores deixou a indústria do entretenimento extremamente afetada e agora, enquanto nos dirigimos novamente ao verão no hemisfério norte, outra greve ameaça Hollywood: desta vez por parte do setor dos trabalhadores e operários que mantêm, literalmente, as luzes dos shows acesas.

“Lindsay Dougherty, líder do Teamsters Local 399 e presidente da Hollywood Basic Crafts, disse em uma entrevista recente à CNN: ‘Sempre há uma razão para fazer greve’, em relação às negociações que começaram nesta segunda-feira entre os sindicatos e os principais estúdios. Mas ela acrescentou: ‘Não prevejo que os estúdios nos deem razão’.”

Quem faz parte deste Sindicato dos Trabalhadores de Hollywood e por que eles poderiam entrar em greve?

Quase 5.000 membros da divisão cinematográfica compõem a International Brotherhood of Teamsters (IBT), onde estão incluídos motoristas, despachantes, administradores do Departamento de Transporte (DOT), treinadores de animais, assistentes, mecânicos e gerentes de locações que trabalham em Hollywood. Eles são representados pelo Teamsters Local 399, sendo os motoristas a maior parte de seus membros.

Além desses, há o Hollywood Basic Crafts, que é uma coalizão de sindicatos de trabalhadores que inclui o mesmo Teamsters, mas também: LiUNA! Local 724 (trabalhadores), IBEW Local 40 (eletricistas), OPCMIA Local 755 (pedreiros) e UA Local 78 (encanadores).

Dougherty disse à CNN que o sindicato pretende "lutar por tudo o que pudermos conseguir" porque "já estamos cansados de ser desrespeitados".

De acordo com relatórios, além da crise do COVID-19, a indústria tem enfrentado muitas batalhas e esses trabalhadores são a linha de frente mais afetada. Por exemplo, os estúdios e plataformas compram e produzem menos projetos, e muitos são filmados fora da Califórnia e do país, o que gera menos oportunidades de emprego para aqueles que vivem no coração da indústria do entretenimento.

"Algumas dessas propostas foram feitas há mais de 50 anos, então essa briga sempre iria acontecer, mas agora a briga é diferente porque nossos membros sofreram dificuldades financeiras no último ano por não trabalhar, mesmo sob contratos de estúdio", disse Dougherty. "Os estúdios são os que, na minha opinião, poderiam ter evitado que isso acontecesse ou evitado uma greve dupla".

A Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, na sigla em inglês), a entidade que representa os estúdios e plataformas, não emitiu comentários sobre o início das negociações entre Teamsters e Basic Crafts.

As negociações entre os principais sindicatos de tripulantes de Hollywood (incluindo IATSE, Teamsters Local 399 e Basic Hollywood Crafts) e a AMPTP chegarão ao fim no final de julho, quando os contratos atuais expirarem.