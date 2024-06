Oprah Winfrey foi hospitalizada de urgência: o que se sabe sobre o estado da famosa apresentadora?

A famosa apresentadora Oprah Winfrey teve que ser hospitalizada de urgência. A comunicadora de 70 anos deveria comparecer ao programa americano CBS Mornings, mas não pôde devido a problemas de saúde.

Winfrey, que recentemente admitiu ter usado um medicamento para controlar seu peso, teve que ser hospitalizada desidratada e com um prognóstico grave, mas ainda não foram fornecidos mais detalhes sobre o que causou o mal que a levou ao centro de saúde.

O que se sabe sobre o estado de saúde de Oprah Winfrey depois de ter sido hospitalizada?

Apesar dos alarmes, a equipe de comunicação de Winfrey tranquilizou os seguidores ao garantir pouco depois que Oprah "estará bem, está descansando e se sentindo melhor a cada dia".

De acordo com uma das melhores amigas de Winfrey, Gayle King, a comunicadora "tinha uma espécie de vírus estomacal" que a fez vomitar. "Acabou no hospital, desidratada. Colocaram-lhe uma via intravenosa, foi algo sério", contava.

Embora Oprah não tenha conseguido comparecer ao programa CBS Mornings, ela quis compartilhar em suas redes sociais uma resenha sobre o livro Familiaris de David Wroblewski, que era o motivo de sua presença no programa: “Esta fascinante saga familiar nos leva a uma jornada extraordinária que entrelaça brilhantemente história, filosofia, aventura e misticismo para explorar o significado do amor, da amizade e viver o verdadeiro propósito da vida. Não é necessário ler o primeiro livro de David antes de começar este, mas tenho certeza de que você o fará depois de terminá-lo”, disse.

A comunicadora está afastada da tela desde 2011. No entanto, nos últimos anos, ela esteve à frente de vários especiais de televisão que deram muito o que falar, como a polêmica entrevista com Meghan Markle e o príncipe Harry.

Durante um de seus últimos especial, que foi ao ar em março na rede aberta ABC, a apresentadora abordou suas próprias experiências com obesidade e perda de peso. Além disso, o mais marcante do programa foi que a comunicadora era a favor do uso de medicamentos para perder peso, algo que anos atrás ela havia descrito como “a saída mais fácil”.