Nicole Kidman está sendo criticada nas redes sociais por essa mudança radical de visual: “Ela tem quase 60 anos e quer parecer ter 30″

Nicole Kidman parece incrivelmente bonita depois de uma dramática mudança de imagem em sua aparência. A atriz de 56 anos recentemente revelou seu novo corte e cor de cabelo nas redes sociais, especificamente em seu Instagram oficial, o que gerou opiniões divididas dos internautas.

Nicole Kidman surpreende as redes com sua nova mudança, mas um detalhe causou polêmica

A estrela norte-americana compartilhou com seus milhões de seguidores sua surpreendente mudança, onde ela usava uma elegante jaqueta de couro preta, que irradiava muita confiança e estilo. Além disso, as fotos estavam cheias de curtidas e comentários.

Os seus milhões de fãs não hesitaram em encher de elogios a nova e audaz decisão de Nicole Kidman de mudar drasticamente a sua aparência. A publicação acumulou mais de 140 mil gostos. A atriz exibia o seu cabelo curto e loiro, quase um bob assimétrico que realça as suas feições australianas e americanas.

Internautas reagem ao novo estilo de Nicole Kidman

"O melhor corte de cabelo que você já fez, Nicole!", "A eterna beleza de Nicole Kidman", "Este cabelo está brilhante", "O cabelo está brilhante", "Você parece linda", "Nicole Kidman mais radiante e muito linda", "Que mulher encantadora você é, e seu corte de cabelo com jaqueta de couro está fantástico", "Essa cor fica fenomenal em você... 10 anos mais jovem!!!", "Tão bonita", "Lindo e, o mais importante, o maior dos talentos", "Ela é linda, não importa o que faça. O loiro fica incrível nela", foram algumas das reações.

A nova mudança de Nicole Kidman gerou opiniões divididas

No entanto, as opiniões estavam divididas e nem todos tinham o mesmo entusiasmo pela transformação da famosa atriz, de acordo com as informações fornecidas pelo site Brightside.

“Quase 60, tentando parecer ter 30″, “Eu a amo e ODEIO o corte de cabelo dela!”, “Ela nem parece ela mesma!”, comentaram alguns internautas.