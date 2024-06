Kate Middleton no Texas? Palácio de Kensington responde a rumores sobre tratamento nos EUA

Já se passaram seis meses desde a ausência da princesa de Gales, Kate Middleton, depois que em janeiro ela passou por uma cirurgia abdominal e tratamento preventivo com quimioterapia. Tudo isso gerou uma série de rumores devido ao desconfortável silêncio da coroa britânica em mais de uma ocasião.

No Dia das Mães, em março, Kate quis dar prova de vida ao mostrar uma imagem com seus três filhos, mas isso acabou sendo pior, já que a fotografia estava fortemente retocada, o que levou as principais agências de notícias do mundo a retirá-la de seus serviços por estar manipulada.

"Ao examiná-la mais de perto, parece que a fonte manipulou a imagem. (...) Já não pode ser utilizada de forma alguma. Por favor, removam-na imediatamente de todos os vossos serviços online", afirmou a Associação Francesa de Imprensa. Isso obrigou a princesa a admitir que foi ela quem a editou para que depois o Palácio de Kensington a divulgasse.

Este fim de semana, também esteve ausente nos ensaios do Trooping the Colour, que ocorrerá em 15 de junho. É um desfile do exército britânico que ocorre há 260 anos para celebrar oficialmente o aniversário do rei reinante, que neste caso é Charles III. Middleton enviou uma carta se desculpando por sua ausência, já que não pôde participar da Revisão do Coronel da Guarda Irlandesa.

É por isso que as especulações retornaram, afirmando que ela não está na Inglaterra recebendo quimioterapia, mas nos Estados Unidos, onde supostamente foi vista por um tik toker em uma clínica de câncer famosa. Enquanto outros afirmaram tê-la visto em um hotel em Houston.

O meio de comunicação ‘Houston Chronicle’ informou nesta terça-feira, 11 de junho, que uma fonte do Palácio de Kensington negou tudo o que foi apontado pelos internautas: “São totalmente falsos”, teria dito o informante. A princesa de Gales foi enfática ao anunciar sua doença, pedindo respeito e privacidade nestes momentos difíceis de sua vida.