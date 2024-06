“Jennifer Garner é a favorita”, fotos pelas quais dizem que a mãe de Ben Affleck a prefere em vez de JLo

Nas redes sociais, afirmam que a mãe de Ben Affleck prefere seu ex do que JLo

A situação entre Jennifer López e Ben Affleck é incerta, pois os rumores de divórcio têm sido ouvidos nas últimas semanas, e há muitas pistas que o comprovariam.

No entanto, de vez em quando, as celebridades são vistas juntas com seus filhos, tentando dissipar os rumores, mas continuam surgindo detalhes evidenciando que as coisas não estão indo muito bem.

O ator foi visto em várias ocasiões com sua ex, Jennifer Garner, que é a mãe de seus três filhos, Samuel, Violet e Seraphina, então é normal que eles se vejam.

No entanto, o que chamou a atenção é que muitos afirmam que o ator parece mais feliz com ela do que com a cantora e atriz.

E não só isso, mas agora algumas fotos surgiram nas quais dizem que Jennifer Garner é a favorita da mãe de Ben.

As fotos pelas quais dizem que ele a prefere do que a JLo

Recentemente, Jennifer Garner se encontrou com Ben Affleck e a mãe dele, Anne Christine Affleck, em um evento na escola do filho deles, Samuel.

A atriz foi vista vestindo-se muito simples, com leggings, moletom, meias e tênis, e estava com o cabelo preso e óculos escuros, mas o que chamou a atenção foram os gestos de sua ex-sogra.

Nas fotos você vê a mãe de Ben abraçando Jennifer Garner e ambas estavam muito felizes sorrindo, uma atitude que dizem que não teve com Jennifer Lopez, o que evidenciaria que a mãe de seus netos é sua favorita.

“Esse é um momento muito clássico 😊 com certeza vai sentir falta!”, “Oh Ben! JLo vai te fazer dormir no jardim, sogra + ex-mulher √ melhores amigas juntas = DESASTRE”, “Isso é um abraço de amor! Ela é a favorita!”, “sinto muito JLo, mas nem seu marido e muito menos sua sogra te querem haha”, “todos nós amamos Jennifer Garner, até a mãe do Ben”, e “fica evidente que ela é a favorita haha”, foram algumas das reações nas redes.

JLo tem feito um grande esforço para se dar bem tanto com os filhos de Ben Affleck quanto com sua mãe, que de fato os acompanhou em diferentes eventos e passeios, mas muitos afirmam que o amor que a mãe de Ben mostra para a mãe de seus netos não é o mesmo que ela mostra para Jennifer Lopez.