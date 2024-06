Influencer Casimiro é condenado a pagar R$ 10 mil por ter xingado homem durante live

Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, terá que pagar R$ 10 mil ao mecânico Denilson Martins Jales, por danos morais. A decisão foi tomada na última quinta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O caso aconteceu após o streamer e dono da ‘Cazé TV’ xingar o homem, que revelou durante o programa ‘Supernany’, do SBT, que foi pai aos 22 anos enquanto sua esposa tinha 15.

Casimiro reagia ao programa durante sua live em 2021, quando xingou e pediu cadeia para o rapaz. “É crime, cadeia, cadeia no vagabundo. Não é de juízo que faltou não. É cadeia que faltou para você. Xilindró vagabundo”, disse o streamer na ocasião.

Mecânico processou Casimiro

Denilson resolveu entrar com uma denúncia contra o influencer, afirmando que nunca foi acusado de ter cometido crime. Marco Luna, advogado do rapaz. disse que “Casimiro utiliza de sua popularidade para lucrar, injuriar e ofender o autor publicamente”.

Por outro lado, Cazé se defendeu, alegando que seu canal é humorístico e que nunca acusou o homem de cometer estrupo ou pedofilia, e que a interpretação partiu do próprio mecânico.

Ele também alegou que Denilson havia tirado o comentário do contexto, pois o conteúdo fazia parte de uma crítica e sátira que fazem parte da sua liberdade de expressão. O apresentador ainda disse que associou o fato da mulher ser “nova demais para entender o que seria criar um filho”.

Juiz alega abuso ao dar parecer ao mecânico

Mesmo com a explicação do influenciador, o juiz Ricardo Tseng Kuei Hsu relatou que, a partir destes comentários, Casimiro Miguel cometeu abuso ao chamar o homem de “vagabundo, um merda e paspalhão”.

Além do valor pago pelo streamer, a decisão inclui a retirada do conteúdo em que o caso ocorre. Segundo o ‘Metrópoles’, o material ainda pode ser encontrado em canais não-oficiais do apresentador.

Casimiro tem 10 dias para entrar com recurso na Justiça.