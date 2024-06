Esta série derrubou ‘Bridgerton 3′ do primeiro lugar no top 10 da Netflix: sobre o que se trata?

Um thriller emocionante conseguiu destronar 'Bridgerton 3' do primeiro lugar no top 10 da Netflix

A primeira parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’ foi um sucesso avassalador quando estreou na Netflix em 16 de maio. O drama de época cativou a todos com o romance entre Colin e Penelope.

Na verdade, apenas três dias após a sua chegada, a ficção posicionou-se como a série mais vista tanto na categoria de TV em inglês quanto globalmente, com 45,1 milhões de visualizações.

Na segunda semana na plataforma de streaming, o enredo permaneceu em primeiro lugar no top 10 de séries em inglês mais assistidas, com 25,3 milhões de visualizações.

Nicola Coughlan e Luke Newton são os protagonistas de 'Bridgerton 3' | (Netflix © 2024)

Da mesma forma, em sua terceira semana no serviço, a história baseada no romance de Julia Quinn permaneceu invicta na posição número um dos seriados mais assistidos no mundo, com 11,6 milhões.

No entanto, após dezenas de dias no topo do top 10 da Netflix, um emocionante thriller conseguiu derrubá-la e roubar o primeiro lugar no ranking de séries anglo-saxônicas mais reproduzidas.

Qual é a série que derrubou ‘Bridgerton 3′ do primeiro lugar no top 10 da Netflix?

Trata-se de ‘Eric’, uma série limitada de drama e suspense estrelada pelo famoso ator Benedict Cumberbatch que chegou ao catálogo da Netflix em todo o mundo em 30 de maio de 2024.

Com 10,1 milhões de visualizações, a produção criada e escrita por Abi Morgan alcançou o primeiro lugar no top 10 das séries faladas em inglês mais reproduzidas entre 3 e 9 de junho.

Cena da série 'Eric' | (Cortesía de Netflix © 2024)

No entanto, apesar de ter acabado de conquistar o primeiro lugar, a trama está entre as dez mais vistas há duas semanas. Na verdade, de 27 de maio a 2 de junho, ficou em terceiro lugar com 6,8 milhões de visualizações.

Por outro lado, ‘Bridgerton 3′ desceu esta semana para o terceiro lugar após acumular apenas 6,9 milhões. Enquanto isso, ‘Geek Girl’ subiu para a segunda posição neste período com um total de 7,3 milhões.

Cena da série 'Eric' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é a série ‘Eric’?

‘Eric’ narra os desesperados esforços de um pai para encontrar seu filho de nove anos desde que ele desaparece a caminho da escola na tumultuada década de oitenta em Nova York.

"Vincent, um dos marionetistas mais famosos de Nova York e criador de um programa infantil de televisão muito popular, enfrenta dificuldades para lidar com a perda de seu filho, Edgar", diz a sinopse publicada pela Netflix.

Cena da série 'Eric' | (Cortesía de Netflix © 2024)

"Cada vez mais aflito, imprevisível e cheio de ódio por si mesmo e culpa pelo desaparecimento do garoto, Vincent se agarra aos desenhos que Edgar fez de Eric, um fantoche de um monstro azul, convencido de que, se conseguir fazer com que Eric apareça na televisão, Edgar voltará para casa", continua.

"À medida que o comportamento destrutivo de Vincent afasta sua família, colegas e detetives que tentam ajudá-lo, Eric - um delírio que surge da necessidade - torna-se o único aliado na busca desesperada", conclui o texto oficial.