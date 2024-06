“Ele encolheu muito”: um jornalista afirma que o rei Charles teria feito esta cirurgia plástica incomum

O ano de 2024 está se mostrando muito difícil para a monarquia britânica, pois está enfrentando desafios significativos. Por um lado, em 5 de fevereiro foi revelado que o rei Charles III está lutando contra o câncer. Por outro lado, Kate Middleton, que estava sob escrutínio público após passar por uma cirurgia abdominal e se manter afastada da vida pública, anunciou em 22 de março que também está lutando contra a mesma doença.

O rei Charles III fez um procedimento estético? Isto é o que se sabe

No entanto, no final de abril, Charles III surpreendeu ao anunciar seu retorno ao trabalho, retomando seus deveres reais, sua agenda oficial e seus compromissos após várias semanas de ausência devido à sua doença. Segundo seus médicos, o soberano britânico voltou cheio de energia e muito revitalizado. Sua reaparição foi marcada por um de seus últimos compromissos, onde transmitiu seu título de coronel em chefe do Corpo Aéreo do Exército para seu filho, o príncipe William.

Rei Charles III O rei Charles III mostra animado um ramo de flores que recebeu ao sair do centro médico para o tratamento contra o câncer do Hospital Macmillan da University College, localizado no centro de Londres (Kin Cheung/AP)

Alfonso Araús, apresentador do programa matinal Aruseras, revelou o bom estado de saúde e a nova aparência do monarca do Reino Unido, apontando uma transformação física que passou despercebida por muitos.

Ao observar as imagens do evento em que esteve com seu filho, Arús notou como o passar do tempo parece ter chegado ao monarca, afirmando até que ele poderia ter "encolhido", desafiando sua altura oficial de 1,78 metros.

Charles III teria operado o tamanho de suas orelhas

“Ele encolheu muito! O rei Charles encolheu muito”, declarou Arús. “Com a idade, certas coisas crescem. As orelhas crescem e o nariz afina, e pelos começam a surgir por todo lugar, exceto onde deveriam. As orelhas, assim como os problemas, crescem”, comentou o apresentador.

No entanto, ao contrário do que se poderia pensar, as orelhas do rei Charles III estão atualmente menores do que na sua juventude. Tudo indica que o soberano inglês pode ter se submetido a um tratamento estético para reduzir a forma de suas famosas orelhas. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, segundo meios de comunicação locais, o soberano teria visitado várias vezes uma clínica de sua confiança para se submeter a uma otoplastia, um procedimento destinado a corrigir a posição e proporção das orelhas.