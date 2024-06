Bad Boys 4 recebe uma das melhores estreias do ano. Será que revigorou a carreira de Will Smith?

Will Smith e Martin Lawrence estão de volta aos cinemas, e uma grande audiência os seguiu. “Bad Boys: Ride or Die”, a quarta parcela da longeva franquia, conquistou o primeiro lugar neste fim de semana, arrecadando 56 milhões na bilheteria dos Estados Unidos após semanas de baixas receitas nos cinemas de todo o país.

No exterior, o filme arrecadou mais 48,6 milhões, totalizando 104,6 milhões globalmente. Até agora, os concorrentes a sucessos de bilheteria do verão (américa do norte) haviam chegado com decepções: “Mad Max: Estrada da Fúria” teve uma estreia fraca de 25,5 milhões e “O Filme do Garfield” também não teve um grande impacto.

Bad Boys 4 lidera a bilheteria em todo o mundo

"O filme 'The Fall Guy', de David Leitch, e a fantasia familiar 'IF', de John Krasinski, não tiveram melhor sorte, deixando os especialistas da bilheteria questionando o futuro dos sucessos de verão. Mas parece que nem tudo está perdido graças a 'Bad Boys 4'."

"Ride or Die" reúne os detetives Mike e Marcus, mas desta vez forçando-os a trabalhar do lado errado da lei após a revelação de uma grande conspiração de corrupção que os torna foras da lei. "Neste ponto da minha vida, preciso que os filmes tratem de algo", disse Smith à Entertainment Weekly.

"Parte do motivo pelo qual 'Bad Boys' funciona para as pessoas é porque, no fundo, trata-se de amizade. No fundo, trata-se de amor. No fundo, trata-se de um relacionamento, e é o tipo de relacionamento que todos desejamos ter, alguém que esteja disposto a montar ou morrer conosco e por nós", concluiu o ator.

O retorno de Will Smith é iminente com “Bad Boys: Ride or Die”

O filme também marca um retorno significativo para Smith, pois é o seu primeiro lançamento nos cinemas desde "King Richard", o papel que lhe rendeu um Oscar na mesma noite em que ele deu um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022. Esse incidente resultou na proibição de Smith de participar do Oscar por dez anos.

O sucesso de “Bad Boys: Ride or Die” não só revitalizou a bilheteria, mas também reafirmou o status de Smith como rei da bilheteria. Com uma carreira que abrange mais de quatro décadas, Smith estrelou inúmeros filmes que alcançaram o primeiro lugar nas bilheterias.