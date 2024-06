A polêmica foto de biquíni da suposta amante de William: detalhes de seu passado “erótico” são revelados

A figura de Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe William, voltou com a força de um tufão para os meios de comunicação ao redor do mundo. As penas não param de escorrer tinta sobre esta mulher: historiadora, aristocrata, modelo e ex-assessora de Michael Gove, e, por fim, a suposta amiga do herdeiro do trono britânico.

Rose Hanbury e seu passado polêmico

A vida de Rose Hanbury tem sido observada e seguida de perto por sua conexão histórica com a família real. Sua avó materna, Lady Elizabeth Lambart, era amiga íntima de infância da rainha Elizabeth II e foi dama de honra em seu casamento com o duque de Edimburgo, em 20 de novembro de 1947.

Algumas das experiências de vida da antiga modelo estão refletidas na obra literária da autora Violet Naylor-Leyland WPA Pool / Getty Images / Dan Kitwood (Dan Kitwood/WPA Pool / Getty Images)

Apesar de todo o protocolo, formalidades e normas que Rose Hanbury emana nos eventos oficiais em que foi vista, ela tem um passado "erótico, exótico e excêntrico". Foi assim que a jornalista e escritora Violet Naylor-Leyland descreve em sua última obra, Rare Birds, True Style: Extraordinary Interiors, Personal Collections & Signature Looks, de acordo com as informações do site El Español.

O livro descreve de forma muito detalhada os quartos da Wembury House, a casa onde Rose Hanbury vivia com seus irmãos.

O passado de Rose Habury volta a ocupar as manchetes com uma foto de biquíni

"Autora revelou: 'Os quartos estavam decorados com ligas dobradas como franjas de cortinas e havia uma estranha imagem de uma tartaruga marinha dissecada no banheiro do térreo'."

Rose Hanbury lembra, sempre de acordo com a escritora, como durante sua adolescência "selvagem" seus pais transformaram a casa em um lugar para festas: "Minha mãe transformou o porão em uma boate para nós, ela pintou tudo sozinha e pendurou lâmpadas marroquinas e suzanis - tapetes - nas paredes. Parecia uma espécie de fumódromo de ópio".

Rose Hanbury e sua irmã Marina eram e ainda são grandes amigas, além de serem colegas de trabalho na época em que a atual marquesa de Cholmondeley atuava como modelo. Elas desfilaram para a casa de moda Escada durante a London Fashion Week. No entanto, ambas alcançaram o salto definitivo para as páginas da imprensa quando apareceram de biquíni ao lado do primeiro-ministro da época, Tony Blair, em 2005.