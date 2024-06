5 filmes que serão lançados nos cinemas nos próximos dias e que você não pode perder

Este mês, os cinemas se preparam para receber uma onda de filmes que prometem cativar e emocionar audiências de todos os tipos. Desde grandes produções com efeitos visuais espetaculares até filmes animados que, além de entreter as crianças, atraem os adultos através de tramas que exploram as complexidades humanas.

O que é um fato é que a oferta cinematográfica está se tornando cada vez mais diversificada e emocionante, prometendo uma experiência única e memorável na tela grande. Prepare-se para se deixar levar pela magia da sétima arte e descobrir novas histórias que te farão rir, chorar e refletir neste mês.

Estreias 13 de junho

Os estranhos: Capítulo 1

Los extraños: Capítulo 1 Películas de estreno (Lionsgate Films)

Depois que o carro deles quebra em uma pequena cidade assustadora, um jovem casal (Madelaine Petsch e Froy Gutiérrez) é forçado a passar a noite em uma cabana remota. O pânico se instala quando são aterrorizados por três estranhos mascarados que atacam impiedosamente e aparentemente sem motivo neste filme que será o arrepiante primeiro capítulo desta próxima saga de longas-metragens de terror.

Divertida Mente 2

Inside Out 2 Películas de estreno (Disney/Pixar)

‘Divertida Mente’, o filme da Pixar, destaca-se como uma obra-prima cinematográfica pelo seu conceito brilhante e execução. A história personifica de forma engenhosa as emoções humanas, permitindo que os espectadores se identifiquem com as emoções: Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo. Agora, anos mais tarde, chega uma nova sequência que nos apresenta à protagonista, Riley, que estará enfrentando a adolescência e as novas emoções que vêm com ela.

Estreias em 20 de junho

Clube dos vândalos

Kathy, membro dos Vandals e esposa de Benny, um motociclista selvagem, narra a evolução do clube ao longo de uma década. Começaram como um grupo local unido pela diversão, motos barulhentas e respeito pelo seu líder, Johnny. Com o tempo, Kathy luta para lidar com a personalidade rebelde de Benny e sua lealdade a Johnny, sentindo-se em competição pela sua atenção. À medida que o clube se torna mais perigoso e ameaça se tornar mais sombrio, todos enfrentam decisões difíceis sobre sua lealdade ao clube e entre eles.

Assassino profissional

Hit Man Películas en el TOP 10 (Netflix)

A comédia criminal ‘Assassino profissional’ (Hit Man), dirigida por Glen Powell e estrelada por ele mesmo ao lado de Adria Arjona, tem cativado a crítica e os espectadores.

Na trama, Powell interpreta Gary Johnson, um instrutor universitário que trabalha parcialmente como um falso assassino de aluguel para a polícia de Nova Orleans. Quando Gary conhece Maddy Masters (interpretada por Arjona), uma dona de casa com problemas, ele decide ajudá-la a resolver seus problemas conjugais. No entanto, surge um dilema quando Gary não pode revelar sua verdadeira identidade para Maddy, colocando ambos em perigo.

Estreias de 27 de junho

Um lugar silencioso: Dia um

‘Um lugar silencioso: Dia um’ (A Quiet Place: Day One) é o próximo filme da série de terror ‘Um Lugar Silencioso’ (A Quiet Place), dirigido por Michael Sarnoski e coescrito por Jeff Nichols, baseado em uma história original de John Krasinski. Este filme, que serve como um prequel derivado, tem como objetivo expandir o universo da saga. Lupita Nyong’o, Joseph Quinn e Alex Wolff lideram o elenco, com Djimon Hounsou reprisando seu papel de ‘Um lugar silencioso: Parte II’ (2020).