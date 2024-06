Você não vai acreditar: as 7 celebridades que descendem da realeza e que ninguém sabe

É bem sabido por todos os fãs da realeza que de alguma forma ou de outra todas as casas estão ligadas ao fazer parte do linhagem da rainha Vitória. No entanto, poucas pessoas têm conhecimento de que também algumas celebridades possuem uma conexão com as árvores genealógicas que descendem da ‘avó da Europa’, de acordo com as informações do site Vanidades.

ANÚNCIO

As sete celebridades que estiveram perto de se tornar membros da realeza

Tom Hanks: o ator americano é um dos primos distantes da falecida rainha Elizabeth II através do rei John I, conhecido popularmente pelas histórias de seu irmão, Leão, e Robin Hood.

Brooke Shields: A atriz acaba por ser a 18ª prima de Elizabeth II, embora de uma árvore genealógica adjacente através de John of Gaunt, filho de Eduardo III. A conexão que une essas duas figuras está relacionada com a monarquia francesa, já que Shields é descendente da esposa Blanche de Lancaster.

Angelina Jolie: Também se diz que a atriz é outra dessas primas distantes da Rainha Elizabeth II, pois descende da monarquia francesa através de sua mãe, Marcheline Bertrand.

Mais celebridades que têm descendência real

Hugh Grant: a estrela por excelência das comédias românticas inglesas está relacionada com o primeiro rei da dinastia Tudor, Henrique VII, pai de Henrique VIII e avô de Elizabeth I.

Jake Gyllenhaal: O sangue real deste ator vem do legado da rainha Elizabeth II, já que ele é seu primo em décimo nono grau através de Eduardo III.

Benedict Cumberbatch: A estrela da Marvel está relacionada com o rei Ricardo III por diferentes antepassados, mas principalmente pela mãe do rei, Cecily Neville.

Tilda Swinton: esta atriz é descendente direta de Roberto I da Escócia, conhecido como Robert The Bruce, que lutou contra o rei da Inglaterra, Eduardo I, pelo controle do norte da ilha no século XIV.