“The Orchid: O Código Secreto das Deusas Modernas”: o livro ideal para se encontrar a si mesma

Dentro de um ambiente que conecta a agitação da cidade com a natureza, Rocío Aquino e Ángel Orengo, autores de ‘The Orchid: O Código Secreto das Deusas Modernas’, dão as boas-vindas a uma jornada de empoderamento, amor, renascimento, descoberta e auto-realização, onde a grande protagonista será você.

Foi no passado dia 6 de junho que o casal com mais de duas décadas juntos fez a apresentação deste livro num ambiente que convida as mulheres a colocarem-se em primeiro lugar, a alcançarem um estado de bem-estar e a esquecerem o ruído exterior através da relaxação e do som requintado dos tambores tibetanos.

Evento 'The Orchid: O Código Secreto das Deusas Modernas' Leslie De Rosas (Foto: Leslie De Rosas)

Sobre o que se trata ‘The Orchid: o código secreto das deusas modernas’?

Contando a história de 'Mary', uma mulher que busca se encontrar, trata-se de um romance que explora temas que têm afligido as mulheres desde tempos remotos, explorando temas como sexualidade oculta, pressões no trabalho, abandono conjugal, abuso sexual, distúrbios alimentares e comportamento manipulador, tendo cinco protagonistas e contando a história de 30 mulheres que passaram por várias dificuldades.

A calor dos seus autores, a sua paixão e a honestidade com que falaram perante os meios de comunicação num ambiente íntimo, não fez mais do que nos aproximar não só das experiências de cada mulher protagonista e das sombras que as perseguiram alguma vez, revelando que também foram vítimas de abuso sexual, problemas com os pais e fraudes, que só provocaram neles a curiosidade e a sede de encontrar bem-estar e curar as feridas, colocando em primeiro lugar o perdão, o autoconhecimento e o amor próprio.

'The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas' Cortesía (Cortesía)

Na sua busca por alcançar um nível de bem-estar, encontraram na psicologia clínica a resposta às suas perguntas, sendo a gratidão, o perdão e o amor próprio os eixos principais para se encontrarem, que, até hoje, têm procurado transmitir através do seu novo livro, que também é publicado pela sua própria editora 'For the Highest Good'.

“The Orchid: O Código Secreto das Deusas Modernas” se inspira na flor da orquídea, tão reconhecida por sua beleza e pelo amor que transmite, que os próprios autores consideram como uma metáfora do feminino, emulando as formas da vulva.

A importância de se priorizar como mulher

Em uma entrevista com Nueva Mujer, a autora mexicana Rocío Aquino e seu marido de origem porto-riquenha, Ángel Orengo, falaram mais sobre o livro com o qual muitas mulheres se identificarão, convidando a não sentir culpa por colocar seu bem-estar em primeiro lugar:

Foram as viagens do casal ao redor do mundo que os fizeram perceber que havia um problema que não estava sendo resolvido, sendo esta a principal razão pela qual começaram a escrever este romance, que sem dúvida é um carinho para a alma e uma homenagem ao empoderamento, que com o tempo, perceberam que seus benefícios se estendiam até aos homens, tornando-se útil para o casal.

Rocío Aquino e Ángel Orengo Leslie De Rosas (Foto: Leslie De Rosas)

Ángel Orengo também falou sobre isso, convidando os homens a fazer parte de ‘The Orchid’, mostrando que, na realidade, é uma ferramenta que ajuda ambos os gêneros.

‘The Orchid: O Código Secreto das Deusas Modernas’ pode ser adquirido através da Amazon, Apple Books, Rakuten Kobo, Barnes & Noble, Google Play e Audible.