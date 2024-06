Sumida da TV Globo, Solange Couto está nesta comédia do Prime Video

Longe das novelas da Globo, Solange Couto vira vovó durona na comédia Toda Família Tem do Prime Video

Sempre lembrada como a Dona Jura da novela O Clone (2001), a atriz Solange Couto está sumida da TV Globo, mas pode ser vista como uma vovó durona na comédia Toda Família Tem, série que estreia no dia 12 no Prime Video.

ANÚNCIO

Cheia de regras, Geni aceita o desafio de viver com toda sua família em sua pequena casa no subúrbio do Rio de Janeiro, o que rende muita conversa, risada e desconforto para Pê (Pedro Ottoni), seu neto.

Aos 19 anos, ele, que é o protagonista de Toda Família Tem, não aceita muito bem a mudança para a casa da avó e, principalmente, o fato de ter que trocar seu quarto confortável por um pequeno espaço “caindo aos pedaços”.

Mas, tudo muda quando o jovem protagonista desta série se apaixona por uma das moradoras do bairro. Este assunto vai dar o que falar entre a família, principalmente entre as irmãs dele, que amam falar da vida dos outros.

Confira o trailer de Toda Família Tem

Crise da meia idade no Prime Video

Não é apenas a vida de Pê e as regras de Gêni que movimentam os 7 episódios da série Toda Família Tem. A “crise da meia idade” também aparece na história na pele de Maíra Azevedo e Érico Brás.

Ela é Deise, mãe de Pê, e ele é Jorge, padrasto do protagonista, que mesmo gostando muito de ver a felicidade dos dois não consegue entender algumas maluquices feitas por eles, como correr pelado na praia, pelo menos na visão do rapaz.

Além dos nomes mencionados, o elenco de Toda Família Tem conta com Pietra (Betânia Campos), Paty (Gabriela Dias), PH (Ramon Francisco) e o sobrinho fofoqueiro Marcelinho (Caíque Ivo).

Os atores Duda Pimenta, Sérgio Loroza, Pedro Novaes, Zezé Motta e Anderson Muller também fazem algumas participações especiais.