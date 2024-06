O conselho dado pelo filho do príncipe William à seleção da Inglaterra para a Eurocopa

A seleção da Inglaterra já está se preparando para disputar a Eurocopa 2024 e, no meio dos preparativos, a equipe recebeu a visita do príncipe William, enquanto estavam concentrados em Saint George’s Park, na cidade de Burton-on-Trent, horas antes de sua partida para a Alemanha, onde os jogos da aguardada competição europeia começam nesta sexta-feira. Antes de partir, o herdeiro do trono britânico fez questão de deixar um conselho em nome de seu filho pequeno, Louis.

O filho mais velho de Charles III desejou boa sorte à equipe inglesa durante uma visita surpresa e também transmitiu uma mensagem do príncipe Louis, que aos seis anos, parece ter o segredo para levar sua equipe à vitória.

Qual foi o conselho que o príncipe William revelou à seleção da Inglaterra que seu filho Louis enviou?

Segundo ele contou aos jogadores, quando levava seus três filhos para a escola, perguntou a eles o que deveria dizer aos atletas ao se despedir. Os três são grandes fãs de esportes e é conhecido o interesse do príncipe George pelo Aston Villa.

No entanto, o melhor conselho veio do membro mais jovem da família de Gales. "A melhor recomendação que tenho para vocês é que comam o dobro da quantidade que costumam comer", disse o príncipe de Gales, para em seguida corrigir com humor: "Então imaginei todos vocês correndo com a barriga enorme e dores laterais, então talvez devessem levar o conselho do meu filho pequeno com cuidado, especialmente a equipe de fisioterapia".

Harry Kane, o capitão da seleção, recebeu o comentário com o mesmo humor. “Eu sei, vamos ter cuidado com isso. Não acho que o nutricionista ficará muito feliz com esse conselho, mas é ótimo ter o Príncipe aqui. Ele sempre nos apoiou e esteve em alguns campos antes dos grandes torneios para nos dar uma motivação extra”, disse o jogador do Bayern de Munique, que também espera que o príncipe de Gales vá animá-los em algum dos jogos da Eurocopa.