Netflix: procurando um filme para suspirar de amor? aqui vai a dica

Todas as semanas, a oferta de filmes, séries e documentários na Netflix varia, com a chegada de novas produções, onde algumas se tornam verdadeiros sucessos, sendo parte do mais assistido e conseguem se posicionar como as obras que devem ser vistas.

No entanto, muitas vezes essas produções vão sendo deixadas de lado com o tempo diante das novas adições, por isso é importante lembrar delas novamente e assim desfrutar de um bom panorama.

E é isso que este filme romântico promete, que foi um verdadeiro sucesso durante sua estreia e que, se você não viu, deve dar uma chance.

O filme romântico que você deve assistir na Netflix

Trata-se de ‘A Última Carta de Amor’, um filme que foi um sucesso ao chegar à plataforma em 2021 e chegou a hora de redescobri-lo, onde você verá duas histórias: uma no presente e outra no passado.

"Ficaram presos de um romance apaixonado, até que um acidente mudou tudo. Agora, uma carta perdida reescreverá sua história... e despertará um novo amor".

A Última Carta de Amor Netflix (Studio Canal)

Dirigido por Augustine Frizzell e estrelado por nomes como Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa, Nabhaan Rizwan e Emma Appleton.

O filme recebeu boas críticas. Por exemplo, Lovia Gyarkye, do The Hollywood Reporter, apontou que é "um filme adorável e intenso, embora pouco surpreendente, com uma história de amor em duas linhas temporais, perfeitamente aceitável para uma noite de sexta-feira".

As heroínas são suficientemente atraentes para manter seu interesse e para você apreciar como este romance duplo suspira, chia e atende às expectativas, afirmou Justin Chang do Los Angeles Times.

Desta forma, se você quer assistir a um filme perfeito para uma tarde ou noite romântica e que se tornará um dos seus favoritos se você gosta desse tipo de filmes, ‘A Última Carta de Amor’ é a sua opção ideal para assistir na Netflix.