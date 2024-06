Netflix: a série de época polêmica que busca destronar Bridgerton

A plataforma da Netflix tem tido um grande sucesso com as séries de época, especialmente com o lançamento da Temporada 3 de ‘Bridgerton’, que em poucas horas lançará os últimos 4 episódios da história de amor de Colin e Penelope, mas o streaming já está preparado para iniciar julho com ainda mais sucesso com a série ‘Decameron’ (The Decameron).

Esta série de apenas 8 episódios, que será lançada em 25 de julho, promete ser a mais polêmica da Netflix e também a mais sexual da plataforma. Baseia-se na obra de mesmo nome de Giovanni Boccaccio, publicada entre 1350 e 1353.

Trata-se de uma coleção com mais de cem contos que oferece uma visão rica e complexa da sociedade italiana do século XIV. Lá é contada a história de um grupo de 10 nobres (sete mulheres e três homens) que fogem da peste bubônica e se refugiam em uma vila nos arredores de Florença.

As narrativas oferecem uma versão realista do dia a dia dos personagens, abrangendo diferentes temas como amor, sexo, violência, riqueza e muito mais.

De acordo com o portal GQ,, o filme dos anos 70, com Franco Citti, foi dirigido pelo lendário Pier Paolo Paolini (foi o primeiro da sua Trilogia da Vida) e recebeu um Urso de Prata em Berlim, mas também causou controvérsia por seu conteúdo sexual e temas, e agora a série traz a história para a era do streaming e das grandes séries.

A série da Netflix foi descrita como "Um jogo sexual encharcado de vinho na zona rural italiana".

Uma pandemia e a luta pelo poder

A sinopse da série diz: “Ambientada em 1348 durante a Peste Negra, a pandemia mais mortal na história da humanidade, explora os temas atuais dos sistemas de classes, das lutas de poder e da sobrevivência em uma época de pandemia”.

A história mostra um grupo de personagens privilegiados que decide passar o tempo com uma grande festa em uma mansão em Florença, onde eles e seus servos tentam se proteger da doença.

O grupo conta histórias, se dedica a comer e beber, a ignorar os problemas do lado de fora e aproveitar, até que tudo começa a sair do controle e estar dentro se torna tão perigoso quanto estar fora. A série também busca fazer uma análise sobre a desigualdade e a natureza humana em momentos de crise.

