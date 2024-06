Kevin Spacey sugere que rei Charles te enviou mensagem de apoio durante o escândalo sexual

O ator Kevin Spacey insinuou que o rei Charles III enviou-lhe uma mensagem de apoio quando ele se viu envolvido no escândalo de abuso sexual pelo qual foi a julgamento. No entanto, ele não deu detalhes sobre o monarca neste assunto porque “não quero arrastá-lo para tudo isso”.

ANÚNCIO

O New York Post publicou que o artista disse isso em uma entrevista com Piers Morgan na terça-feira, quando ele foi questionado se o rei havia se aproximado dele após as acusações de abuso sexual. A pergunta foi feita porque antes das acusações contra ele, Sua Majestade o havia nomeado cavaleiro.

Diante da pergunta de Morgan, o ator respondeu: "Não, não tive notícias dele diretamente, não". O entrevistador insistiu: "Mas através de outras pessoas?" , ao que Kevin Spacey disse: "Isso pode ser verdade".

O apresentador persistiu perguntando se o monarca havia enviado uma mensagem através de alguém e foi aí que Spacey disse: "Eu ouvi uma mensagem, sim, e estou muito, muito grato por isso".

"Uma mensagem de apoio?", continuou Morgan, o que levou a uma confirmação por parte do ator, de 64 anos. No entanto, Spacey destacou que: "Sim, mas olha, não quero arrastá-lo para tudo isso".

Kevin Spacey e seu título de cavaleiro

Kevin Spacey AP (Jordan Pettitt/AP)

O The Post lembrou que em junho de 2016, o rei Charles III concedeu a Spacey o título de cavaleiro honorário. Naquela época, o monarca ainda era príncipe.

Em 2017, as acusações de abuso sexual contra o ator começaram. Ele foi acusado de crimes sexuais contra quatro homens entre 2004 e 2013, resultando em nove acusações. No entanto, em 2023, ele foi declarado inocente e absolvido desses crimes.

ANÚNCIO

O veículo citado publicou que, durante a conversa com Morgan, Kevin Spacey também falou sobre sua boa relação com o príncipe Andrew e Ghislaine Maxwell, que por sua vez tinham conexões com Jeffrey Epstein, o bilionário acusado de crimes sexuais e que faleceu enquanto estava na prisão.

No entanto, na mesma entrevista, Spacey esclareceu que só viu o príncipe Andrew uma vez quando foi ao Palácio de Buckingham, convidado por Bill Clinton. “Nunca o tinha visto antes e não o vi desde então, por isso esse é o contexto. Depois, o presidente e eu fomos para Blackpool”.