Ilva Niño morre aos 89 anos; atriz ficou conhecida pelo papel de Mina em ‘Roque Santeiro’

A atriz Ilva Niño Mendonça, que ficou conhecida pelo papel da empregada Mina em ‘Roque Santeiro’, faleceu nesta quarta-feira (12) aos 89 anos. Ela estava internada no Hospital Quali, em Ipanema (Rio de Janeiro) desde o dia 13 de maio, após realizar uma cirurgia cardíaca.

Ilva era natural de Floreta (PE), nascida em 15 de novembro de 1934, e além dos papéis na televisão, também fez carreira no teatro e no cinema, sendo também uma grande ativista política de do teatro.

De acordo com o g1. a previsão é de que o corpo da atriz seja cremado nesta quinta-feira. O local e o horário ainda não haviam sido definidos até a atualização do texto.

Carreira

A atriz possuía uma vasta carreira televisa, com cerca de 25 novelas no currículo, além de participações em séries. Iniciou nas artes cênica na Escola Normal, participando de um curso de teatro grego que tinha como professor Ariano Suassuna.

Já a carreira teve início na década de 1960, junto com o Movimento de Cultura Popular do governo Miguel Arraes.

Mudança para o RJ

Em 1964, Niño se mudou para o Rio de Janeiro com o marido. Ela já conhecia a cidade, que era até então a capital do Brasil, após participar de um festival onde atuou em ‘O Auto da Compadecida’, em 1957, dando à Ariano Suassuna o prêmio de melhor autor.

No teatro também fe ’O Berço do Herói’ e ‘O Pagador de Promessas’, de Dias Gomes, entre outras peças.

Sucesso como Mina em Roque Santeiro

Já nas novelas a atriz ficou conhecida pelo papel da trabalhadora doméstica Mina, em ‘Roque Santeiro’, de 1985.

“Uma pontinha de nada em Roque Santeiro, e a Mina não morreu nunca, até hoje todo mundo grita pela Mina na rua. Foi um grande sucesso, merecidamente um grande sucesso. Dias fez uma parte, depois Aguinaldo Silva pegou a outra parte e continuou o grande sucesso”, disse a atriz em entrevista ao ‘Memória Globo’ sobre a personagem.

Sobre os diversos papéis como empregada, a atriz destacava a importância deste tipo de personagem.

“Ela não entra mais em cena apenas para servir a mesa ou mexer panela na cozinha. Ela agora está inclusa na comunidade familiar da casa. Trabalha na sua casa porque você precisa dela e ela precisa do emprego, então existe uma troca, uma necessidade”.

Ilva foi casada com Luiz Mendonça e teve um filho, Luiz Carlos Niño. Os dois já faleceram. A atriz encontra-se no ar na reprise de ‘Cheia de Charme’, de 2012.