Enquanto Ben Affleck só quer estar com seus filhos, o que Jennifer Lopez anda fazendo?

Inclusive, assegura que a atriz e cantora está muito confiante de que tudo se resolverá. “Ela está lidando com suas questões habituais com a atitude de que se trata apenas de um contratempo temporário”.

Agora o anel fica na mão

De acordo com a empresa Live Nation, que está organizando a turnê de Jennifer Lopez ‘This Is Me... Live’, a atriz se desculpou e garantiu que “está tirando um tempo livre para estar com seus filhos, familiares e amigos próximos”.

Destaca-se que JLo não vai desistir de Ben Affleck simplesmente por diferenças em seus sentimentos, a Diva do Bronx está disposta a lutar por seu casamento e é por isso que ela não tirou sua aliança de noivado.

“Uma das razões pelas quais ela ainda usa sua aliança de casamento é que ela não desistiu de seu casamento. Ela ama Ben Affleck e quer que seu casamento funcione”, declarou uma fonte.

