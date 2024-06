Brasil vs Estados Unidos: veja o horário, onde assistir e a provável escalação da seleção brasileira

Após vencer o México por 3 a 2 no último sábado (8) no Texas, a seleção brasileira enfrenta nesta quarta-feira (12) os Estados Unidos, em último amistoso antes da Copa América, que inicia em 20 de junho e se estende até 14 de julho. O primeiro jogo do Brasil na competição será contra Costa Rica no dia 24.

ANÚNCIO

O jogo de hoje, que marca apenas a quarta partida do técnico Dorival Júnior no comando da seleção, tem início às 20h (horário de Brasília) e acontece no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).

Histórico entre as equipes

Assim como contra o México, o histórico da seleção pentacampeã é positivo contra os Estados Unidos. Ao todo as duas equipes se enfrentaram 20 vezes, com 19 vitórias do Brasil e apenas uma dos americanos. O último confronto entre os times ocorreu em 2018, quando o Brasil venceu por 2 a 0.

Provável escalação

Mesmo salvando o Brasil de um empate, marcando no último minuto contra o México, Endrick deve continuar no banco. Desta forma, a provável escalação de Dorival é: Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Já os Estados Unidos entra em campo com Turner; Scallly, Richards, Miles Robinson e Antonee Robinson; McKennie, Reyna e Adams; Wright, Balogun e Pulisic, comandados pelo técnico Gregg Berhalter.

O jogo poderá ser acompanhado pela Rede Globo no canal aberto e pela Sportv.