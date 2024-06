3 filmes sobre casamentos perfeitos para assistir no fim de semana: vão te fazer rir e se apaixonar

Os filmes que giram em torno de um grande casamento são um clássico das comédias românticas, ideais para assistir durante o fim de semana devido à sua leveza e capacidade de nos fazer rir e se apaixonar.

ANÚNCIO

As opções são incontáveis: desde antigas e imprescindíveis até novas. No entanto, as favoritas de muitos não são aquelas que se concentram no amor entre o casal que está prestes a caminhar até o altar.

Na verdade, são aquelas em que os convidados que cercam os noivos se apaixonam e acabam protagonizando uma história de amor incrível à sombra da celebração do casamento.

Filmes sobre casais que se apaixonam em casamentos

Se és uma daquelas românticas incuráveis que poderia ver milhares dessas tramas, continua a ler para conhecer três boas que são perfeitas para um fim de semana entre risadas e flechadas.

Mais Um (2019)

O filme segue Alice e Ben, um par de amigos da universidade que combinam ser o par um do outro em todos os casamentos para os quais foram convidados durante a temporada de casamentos nos EUA.

À medida que assistem juntos a cada evento, ambos observam as mesas de solteiros em busca de um parceiro ou distração sem perceberem que estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro.

Onde assistir: Max

Um casamento a mais (2019)

O filme gira em torno de Mara Baylor, uma jovem fotógrafa de 27 anos de idade que tem fobia de compromisso, apesar de seu parceiro parecer pronto para se estabelecer ao seu lado.

ANÚNCIO

Quando é convidada para 7 casamentos no mesmo ano, seus problemas para se comprometer são postos à prova e a levam a uma encruzilhada onde terá que tomar algumas decisões muito significativas.

Onde assistir: Max

Com todos menos você (2023)

O longa-metragem foca no ex-casal Bea e Ben. Eles pareciam almas gêmeas reais quando se conheceram, mas a atração deles se transformou em ódio depois de um evento durante o primeiro encontro.

Pouco depois dessa desilusão, ambos se encontraram casualmente em um casamento na Austrália. Obrigados a conviver, decidem fingir que são namorados, apesar de seu mútuo desprezo, por conveniência.