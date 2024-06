Todos os membros do BTS se reunirão em 12 de junho após a saída de Jin do serviço militar

Todos os membros do BTS de reunirão em 12 de junho após a saída de Jin do serviço militar. / Foto: BIGHIT MUSIC

Semanas atrás, os meios de comunicação coreanos, ou ‘k-media’, divulgaram que o ídolo de 31 anos de idade, Kim Seok-jin, mais conhecido como Jin, será dispensado do serviço militar na próxima quarta-feira, 12 de junho, um dia antes do décimo primeiro aniversário do grupo de k-pop BTS. Vale ressaltar que para o México será no dia 11 de junho.

Foi em 17 de outubro de 2022 quando, por meio de um comunicado oficial compartilhado na plataforma Weverse, foi revelado que os sete membros do grupo de k-pop BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook) teriam que cumprir o serviço militar na Coreia do Sul.

BTS. / Foto: BIGHIT MUSIC / Weverse

Começando pelo membro mais velho, Jin, que foi o primeiro a se alistar em 13 de dezembro de 2022 e apenas alguns meses depois, em 18 de abril de 2023, foi a vez de j-hope, que se tornou o segundo integrante do BTS a ingressar em uma instalação na Coreia do Sul, seguido por SUGA que se alistou na sexta-feira, 22 de setembro.

Posteriormente, V e RM entraram em um batalhão na segunda-feira, 11 de dezembro e no caso de Jungkook e Jimin, eles se alistaram um dia depois, na terça-feira, 12 de dezembro, então o BTS com seus sete membros estará de volta em junho de 2025.

Quando cada membro do BTS retornará do serviço militar?

Jin - 12 de junho de 2024

j-hope - 17 de outubro de 2024

RM - 10 de junho de 2025

V - 10 de junho de 2025

Jimin - 11 de junho de 2025

Jungkook - 11 de junho de 2025

SUGA - 21 de junho de 2025

Todos los miembros de BTS de reunirán el 12 de junio tras la salida de Jin del servicio militar. / Foto: BIGHIT MUSIC

No entanto, a poucos dias da saída de Jin do serviço militar, o portal sul-coreano Dispatch revelou que RM, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook pediram um dia de folga ou de férias para se encontrarem com Jin, “Os membros do BTS inicialmente planejaram se encontrar com o grupo em frente à unidade. No entanto, devido a preocupações como a aglomeração, diz-se que a liberação de Jin será celebrada tranquilamente em algum lugar de Seul”, lê-se na publicação. Assim, ARMY poderá esperar uma fotografia OT7 ou com os sete integrantes do BTS.