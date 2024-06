Netflix: séries e filmes para assistir antes que sejam removidos na segunda semana de junho

Ao longo da segunda semana de junho, a Netflix tentará conquistar seus milhões de assinantes com o lançamento de uma ampla variedade de produções, como ‘A Bela e o Sr. Romântico’.

No entanto, também durante estes sete dias, a plataforma destreaming eliminará inúmeras produções de seu extenso catálogo que sem dúvida valem a pena ser vistas antes que sejam removidas.

Por isso, a seguir, apresentamos uma lista com 10 das melhores produções que o gigante da transmissão removerá de sua biblioteca para América Latina de 10 a 16 de junho de 2024.

Labirinto Verde (2017-2019)

Se gostas de séries de drama e suspense, tens de começar a ver hoje mesmo este thriller criminal francês protagonizado pelos atores Suliane Brahim, Hubert Delattre e Laurent Capelluto.

Sinopse: A chefe de polícia e o novo promotor investigam uma série de assassinatos e fenômenos perturbadores que ocorrem em uma cidade localizada às margens de uma floresta.

Último dia para assistir na Netflix: 13 de junho

Pulp Fiction - Tempos de Violência (1994)

Os atores John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman lideram este clássico do cinema, dirigido pelo cineasta Quentin Tarantino, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 1995.

Sinopse: Esta comédia negra entrelaça as histórias de um assassino de aluguel, seu companheiro filosófico e um boxeador arruinado.

Último dia para ver na Netflix: 14 de junho

O Menino do Pijama Listrado (2008)

Vera Farmiga, David Thewlis, Rupert Friend, Asa Butterfield e Jack Scanlon lideram o elenco deste emocionante drama de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial baseado no romance de John Boyne.

Sinopse: Depois de se mudar para a Polônia, o filho de um comandante nazista em um campo de concentração faz amizade com uma criança que vive atrás de uma cerca de arame, sem saber que ele é um prisioneiro.

Último dia para ver na Netflix: 14 de junho

Um Lugar Silencioso (2018)

O casamento dos atores John Krasinski e Emily Blunt são um casal neste aclamado e bem-sucedido filme apocalíptico cheio de suspense e ficção científica, também dirigido por Krasinski.

Sinopse: Uma família unida, isolada do resto do mundo, vive constantemente com medo de fazer algum barulho que possa atrair criaturas aterradoras.

Último dia para assistir na Netflix: 14 de junho

A cidade perdida (2022)

Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe são as estrelas principais desta divertida comédia romântica moderna que leva os espectadores a uma montanha-russa de emoções.

Sinopse: Uma escritora de romances tem uma aventura na selva com o modelo da capa de seus livros quando é sequestrada por um excêntrico milionário em busca de um tesouro.

Último dia para assistir na Netflix: 14 de junho