Netflix: a minissérie viciante que pode ser assistida em qualquer ordem e que causou impacto

Este é ‘Caleidoscópio’, uma série com 8 episódios chocantes

É muito claro por que a plataforma da Netflix é chamada de gigante da N vermelha, pois a variedade de séries, filmes e documentários que oferece aos seus assinantes é infinita. Mas também têm sido inovadores em outros detalhes, como as chamadas séries não lineares e há uma que você não pode perder. Trata-se de ‘Caleidoscópio’, na qual você decide a ordem em que deseja assisti-la.

ANÚNCIO

O projeto liderado por Eric García abrange 25 anos e segue um grupo de ladrões experientes que tentam invadir um cofre para obter um pagamento de 7 bilhões de dólares em um dia.

O interessante da série é que você pode assistir a cada episódio, que leva o nome de uma cor, sem uma ordem específica.

De acordo com a sinopse da Netflix, a trama, baseada em fatos reais, foca no roubo de US$70 milhões em títulos no centro de Manhattan durante o furacão Sandy em 2012. Seguiremos um grupo de ladrões especializados e sua tentativa de decifrar um cofre aparentemente inviolável para obter o maior pagamento da história.

“Sob a proteção da equipe de segurança corporativa mais poderosa do mundo, e com as forças da lei acompanhando o caso, cada episódio revela uma peça de um elaborado quebra-cabeça de corrupção, ganância, vingança, intrigas, lealdades e traições”.

Uma experiência única

“Cada episódio tem múltiplas conexões com todos os outros”, aponta o criador, diretor e produtor executivo da série, Eric García, responsável pelo romance que deu origem a 'Os Impostores' (Ridley Scott, 2003) e co-roteirista de 'Repo Men' (Miguel Sapochnik, 2010), conforme relatado pelo portal Fotogramas.

O ‘Caleidoscópio’ oferece aos espectadores uma “experiência imersiva única”, então você pode começar com o episódio Amarelo, enquanto outros podem optar por começar com o Verde, mas não se preocupe, ainda fará sentido.

ANÚNCIO

O produtor executivo Russell Fine disse: “Quando você assiste ‘Caleidoscópio’, todas as informações estão lá para conectar os pontos e conhecer a história”.

Os oito episódios abrangem desde 24 anos antes do assalto até seis meses depois, por isso, dependendo do episódio que você assistir, você vai pular para o crime em um momento diferente.