Natalie Portman agradece às suas amigas por a terem “levantado uma ou outra vez” após o divórcio

Neste domingo, a talentosa Natalie Portman fez 43 anos e, em comemoração à sua vida, decidiu dedicar uma postagem aos seus amigos que, segundo a própria atriz, a “levantaram uma ou outra vez” após seu divórcio.

A premiada atriz acabou de se divorciar de Benjamin Millepied em meio a uma polêmica de suposta infidelidade e tem estado totalmente focada em seu trabalho e em seus dois filhos, que compartilha com Millepied.

O que Natalie Portman disse a suas amigas por ocasião de completar seus 43 anos?

Na sua conta oficial do Instagram, a protagonista de ‘Black Swan’ compartilhou várias fotos pessoais com suas diferentes amigas e a legenda: “Este ano, no meu aniversário, quero celebrar a minha gratidão às minhas amigas que me levantam uma ou outra vez”.

No último dia 28 de maio, Portman foi vista passando um bom momento fora de um bar em Londres com o jovem ator Paul Mescal, de 28 anos. Os atores de Hollywood encontraram-se no ano passado para um especial da Variety de Atores e Mescal mostrou grande admiração pela carreira e talento de Portman. “Se o meu eu da escola de teatro soubesse que estaria a falar contigo, eu me beliscaria muitas vezes”, disse Mescal, ao que Portman retribuiu o gesto quando mencionou: “Lembro-me de ter te visto em Normal People e ter dito: ‘Meu Deus, quem é este talento?’”.

De acordo com a Us Weekly, Natalie está recuperando seu brilho e confiança desde que oficializou sua solteirice e está determinada a encontrar sua própria felicidade neste novo capítulo de sua vida.

O Casamento de Natalie com Benjamin Millepied chegou ao fim após 11 anos, com rumores de um suposto caso com a ativista climática Camille Étienne, de 25 anos. Embora tenha havido especulações sobre uma possível reconciliação entre Natalie e Benjamin, a verdade é que atualmente eles se limitam a manter uma relação amigável e a co-parentalidade de seus filhos.