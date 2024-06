Não quer ser militar? A carreira escolhida pela princesa Leonor que a afasta da realeza

(Handout/Spanish Royal Household via Gett)

Handout / Casa Real Espanhola via Getty Images

A princesa Leonor, filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia, tem sentido a pressão e o olhar público se voltarem para ela desde que completou a maioridade em outubro de 2023, pois, sendo a futura rainha da Espanha, há muitas expectativas em relação ao seu futuro.

A filha dos monarcas tem se esforçado para ser uma herdeira digna do trono, mantendo uma imagem impecável publicamente e enquanto está na Academia Geral Militar de Zaragoza, formando-se da mesma forma que seu pai, vazou a carreira universitária que deseja, a qual se afasta das expectativas de seus pais.

Embora Leonor não tenha se recusado a se formar como militar, parece que após concluir o serviço que inclui treinamentos de Terra, Mar e Ar, ela se dedicará a exercer o que realmente deseja.

A carreira que a princesa Leonor poderia exercer

Parece que a princesa Leonor escolheu o seu próprio caminho e, enquanto o seu pai escolheu cursar Direito na Universidade Autônoma de Madri, e sua mãe se destaca como licenciada em Ciências da Informação, na área de Jornalismo, pela Universidade Complutense de Madri e possui um Mestrado em Jornalismo Audiovisual, ela estaria planejando estudar Engenharia, conforme revelado por meios de comunicação internacionais.

Embora ainda não se saiba exatamente qual carreira a princesa de Astúrias buscará exercer, como qualquer outro estudante, ela terá que enfrentar a EvAU e esperar obter a nota necessária para estudar.

No entanto, a filha dos monarcas terá que esperar pelo menos até 2026 quando completar 21 anos para estudar essa carreira, uma vez que este ano foi apenas o primeiro de sua formação militar e em agosto ingressará na Academia da Marinha em Marín, Pontevedra.

Será depois de dois anos que poderá concluir seus estudos militares na Academia da Força Aérea de San Javier, em Múrcia.

Após concluir sua formação, Leonor terá dois meses de descanso para refletir sobre seu futuro e também passar tempo com sua família, então espera-se que ela se reencontre com sua irmã, a infanta Sofia, que também está distante de seus pais enquanto estuda o Ensino Médio no País de Gales.

A informação sobre sua formação acadêmica surge em meio a rumores de uma suposta má relação com sua mãe, depois que a realeza preferiu passar os fins de semana de descanso em Zaragoza com seus amigos, em vez de visitar sua mãe no Palácio Real.