Kevin Costner lembrou Whitney Houston e fez uma retrospectiva de sua linda amizade

Kevin Costner recordou Whitney Houston em uma entrevista recente e revelou que foi ele quem decidiu que ela seria a protagonista de ‘O Guarda-Costas’.

ANÚNCIO

O ator compartilhou isso no podcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, já que o apresentador do programa era um fã da cantora e queria saber como foi sua experiência trabalhando com ela.

Kevin Costner foi o produtor do filme ‘O Guarda-Costas’, que foi lançado em 1992 e foi um enorme sucesso de bilheteria, e graças a ele, desenvolveu uma bela amizade com Whitney Houston.

Kevin Costner prometeu a Whitney Houston que não a deixaria parecer mal em ‘O Guarda-Costas’

Kevin Costner confessou a Dax Shepard que se arrepende de não ter dirigido ‘O Guarda-Costas’, uma vez que o diretor Mick Jackson não se sentiu totalmente confortável trabalhando com Whitney Houston em algumas cenas.

No entanto, ele sabia que ela era a escolhida para estrelar o filme ao seu lado. Então, ele começou a orientá-la em segredo e prometeu que não permitiria que fosse incluída na edição final do filme uma cena em que ela não tivesse se saído bem.

Por isso, Kevin Costner pediu ajuda ao seu mentor Clive Davis para aprimorar o talento dramático de Whitney Houston: "Essa foi minha promessa para ela: ela sempre me amará na música".

Além disso, lembrou que a cantora chegava ao set de filmagem com varias pessoas e, para evitar problemas, pediu-lhe que deixasse apenas uma pessoa, em quem mais confiasse, pois ele assumiria o papel de ‘segurança’ enquanto estivessem filmando.

Graças a isso, Kevin Costner e Whitney Houston conseguiram retratar tão bem a relação de guarda-costas e protegida na tela, devido à conexão e amizade que desenvolveram.