Jennifer Lopez revela que “não quer se divorciar e terminar sozinha aos 60 anos como Madonna”

Jennifer Lopez suspendeu a sua turnê ‘This Is Me… Live | The Greatest Hits’, alegando que não o faria se não fosse “absolutamente necessário”, ao mesmo tempo em que a Live Nation afirmou que a artista precisava “tirar um tempo para estar com seus filhos, familiares e amigos próximos”.

Há quem afirme que, para além do pessoal, a suspensão da turnê foi devido às baixas vendas de ingressos.

"Estou completamente desconsolada e devastada por desapontá-los. Por favor, saibam que não faria isso se não sentisse que é absolutamente necessário", disse Jlo.

Durante os últimos dias, Jennifer Lopez tem sido vista ao lado de Ben Affleck em eventos escolares e esportivos dos filhos dele, o que, na opinião dos fãs, demonstra que é verdade que ela quer passar mais tempo com sua família e salvar seu casamento. Sair em turnê neste momento de crise com Ben acabaria com qualquer esperança. Ultimamente, ele não a estava acompanhando em suas aparições públicas, então é muito provável que ele também não o faria se ela fosse para seus concertos.

Jennifer Lopez, seus quatro casamentos e sua luta por Ben Affleck

A 'Diva do Bronx', de 54 anos, já se casou quatro vezes. Seu primeiro casamento foi aos 27 anos com Ojani Noa, um garçom que conheceu durante as filmagens do filme 'Red and Wine' no restaurante Larios, em Miami, de propriedade de Gloria Estefan. Eles se divorciaram um ano e meio depois. O segundo foi com o dançarino e coreógrafo Chris Judd, mas durou apenas nove meses. O terceiro, em 2004, foi com o cantor Marc Anthony, de quem se divorciou em 2014. O quarto foi em julho de 2022 com Ben Affleck.

Um amigo de Jennifer Lopez revelou ao Daily Mail que ela está lutando por seu atual casamento. “Ela deseja tanto que este casamento funcione que está disposta a fazer qualquer sacrifício, até mesmo deixar de ser J-Lo... ‘Ela não quer se divorciar. Não quer acabar como Madonna: sozinha aos 60 anos. Não pode suportar a ideia do fracasso”.

O amigo da cantora continuou dizendo que "eu acho que já dá para ver como o tom da sua aparência está diminuindo e, obviamente, ela também está abandonando esta turnê para tentar segurar o casamento". Além disso, ele acrescentou que ela tem dado tanto nesse relacionamento, que permitiu que Ben continuasse fumando, mesmo ela odiando cigarros.

A informante disse: “Ela o deixa fumar, o que é um esforço: ela odeia fumar e estar perto disso como cantora é um grande não, mas ele nunca desistiu quando estavam namorando e casados”, indicando que, além da luta por seu casamento, agora se soma todos os comentários contra.

“Ela tem assumido a culpa pelo fim da turnê e do casamento, e pelas zombarias do mundo. Isso é exatamente o oposto da verdade”, disse a fonte, destacando que “seu calcanhar de Aquiles sempre foram os homens. Ela é a pessoa mais disciplinada, trabalhadora e maravilhosa, e realmente consegue tudo, exceto quando se trata de romance”.