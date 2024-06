Jennifer Lopez está tão ‘desesperada’ por salvar o relacionamento com Ben que agora aceita tudo dele

Jennifer Lopez e Ben Affleck passaram de ser o casal que nos fez acreditar em almas gêmeas para se tornarem um dos mais controversos, envolvidos em constantes questionamentos sobre sua dinâmica. Desde que retomaram seu relacionamento em 2021 e se casaram em 2022, Lopez e Affleck têm estado sob escrutínio público, mostrando sempre seu melhor lado. No entanto, recentes especulações sobre uma possível separação têm dominado as manchetes.

ANÚNCIO

Nas últimas semanas, ambos deram sinais de uma crise, com aparições em eventos e passeios familiares sozinhos, a ausência de seus anéis de casamento e rumores de que Affleck se mudou da casa que compartilhava com J.Lo.

Em meio dessa situação, a ‘Diva do Bronx’ anunciou o cancelamento de seus shows em Las Vegas para “cuidar de sua família”. No entanto, de acordo com um relatório do Page Six, o local que sediaria os 90 shows programados para 2025 temia uma baixa venda de ingressos. Além disso, a rejeição do público a seus filmes ‘Atlas’ e ‘This Is Me...Now: A Love Story’ levou alguns especialistas a sugerir que a crise com Affleck poderia ser uma tática publicitária para desviar a atenção.

A confusão aumentou agora que Ben e Jennifer fizeram aparições juntos exibindo suas alianças de casamento e até demonstrando carinho um pelo outro. Agora surgiu uma nova pista que tem os fãs convencidos de que estão se separando, e desta vez tem a ver com a opulenta mansão de 60 milhões de dólares deles, que apareceu em catálogos imobiliários.

Jennifer Lopez estaria desesperada

Enquanto alguns acusam J.Lo de fingir uma crise para desviar a atenção do que chamam de "queda de sua carreira", outros afirmam que as coisas realmente não estão bem e que ela está fazendo de tudo para seguir em frente.

De acordo com relatórios do Daily Mail, a Diva do Bronx estaria "disposta a fazer qualquer sacrifício, mesmo deixando de ser J.Lo" e "diminuir seu brilho". Uma fonte próxima afirmou: "Ela não quer se divorciar. Não quer acabar como Madonna: sozinha aos 60 anos. Ela não consegue suportar a ideia de fracasso".

Jennifer Lopez O casal tem sido acusado de mentir sobre sua separação (Phillip Faraone/Getty)

O relatório também apontou que 78% dos ingressos haviam sido esgotados após uma luta inicial para vendê-los, e uma fonte disse: "Se [ela] tivesse feito isso [o cancelamento] desde o início, então teria sido sobre a venda de ingressos que começou devagar, mas não é assim".

ANÚNCIO

A artista que afirmou em comunicado estar "desolada e devastada", anunciou o cancelamento de sua turnê na semana passada, e os representantes da Live Nation atribuíram sua decisão de recuar a passar tempo com "crianças, familiares e amigos próximos".

Além disso, as fontes asseguraram ao Daily Mail que Jennifer tem estado “abaixando o tom para tentar manter o casamento” e até mesmo permitindo que Ben Affleck fume, algo que ela havia proibido quando se casaram. “Ela não vai desistir deste relacionamento”, sentenciou.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que é evidente que ser uma mulher tão “poderosa e independente” está “custando caro” para a cantora. “Ela está se divorciando. Ser uma mulher independente e bonita lhe saiu caro. Os homens não suportam isso. Desculpe, Jen. Cada mulher famosa que teve sucesso em seu casamento teve que renunciar aos seus sonhos”, expressou uma usuária nas redes sociais. “Jennifer Lopez não pensou que ser uma mulher muito independente lhe custaria caro. Por isso, os homens não aguentam o ritmo dela e se cansam dela”, escreveu outra.